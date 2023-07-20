美女原民局長變身一日送餐員　獨居長者飽食原民美食兼訪視送關懷

國民內衣店打造數位旗艦店　店長也成網紅直播主

▲內衣業者成立直播網作為數位轉型的再提升，並重新改裝打造「高雄數位旗艦店」。（圖／記者陳美嘉攝，2023.07.20）
▲內衣業者成立直播網作為數位轉型的再提升，並重新改裝打造「高雄數位旗艦店」。（圖／記者陳美嘉攝，2023.07.20）

記者陳美嘉／高雄報導

全球疫情延燒超過3年，促使零售實體店紛紛向電商靠攏，台灣國民內衣店EASY SHOP成立直播網作為數位轉型的再提升，並重新改裝打造「高雄數位旗艦店」，以「電商與直播實體體驗店」引領OMO再進化。今（20）日首次邀請EASY SHOP網紅店長及模特兒於數位旗艦內店直播開箱，分享介紹夏季最新夯品「Audrey弧蝶_檸檬杯系列內衣」。

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▲EASY SHOP網紅店長及模特於數位旗艦內店直播開箱。（圖／記者陳美嘉攝，2023.07.20）
▲EASY SHOP網紅店長及模特於數位旗艦內店直播開箱。（圖／記者陳美嘉攝，2023.07.20）
「EASY SHOP直播網」導入最新「直播銷售」經營方式，積極落實OMO經營模式外，也積極與異業商品合作，推出「最新夯品 搶鮮開箱(新品上市介紹)」、「嚴選好物 粉絲獨享(美食生活居家好物開箱介紹)」、「開倉限購 驚爆優惠(outlet商品限時限量出清特惠)」等三大直播節目。

▲消費者可於高雄數位旗艦店內親身體驗並購買網上及直播平台上的商品。（圖／記者陳美嘉攝，2023.07.20）
▲消費者可於高雄數位旗艦店內親身體驗並購買網上及直播平台上的商品。（圖／記者陳美嘉攝，2023.07.20）
EASY SHOP總經理特助黃昱倫指出，高雄數位旗艦店全新定位為「電商與直播的實體體驗店」，也是EASY SHOP電商平台的實體展示窗口，消費者可以在店內親身體驗並購買網上及直播平台上的商品，更加直觀地感受到商品的品質和特色。

EASY SHOP直播網「最新夯品」節目是直播網的一大看點，每檔新品都邀請知名網紅或網紅級店長擔任直播主持人搶先開箱，帶來第一手的新品資訊及優惠好康。透過新的經營銷售模式，讓內衣店不只是內衣店，更是直播間，而店員個個也能是網紅，讓實體門市成為與消費者生活密不可分的EASY SHOP小百貨。

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