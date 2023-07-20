國民內衣店打造數位旗艦店　店長也成網紅直播主

全球疫情延燒超過3年，促使零售實體店紛紛向電商靠攏，台灣國民內衣店EASY SHOP成立直播網作為數位轉型的再提升，並重新改裝打造「高雄數位旗艦店」，以「電商與直播實體體驗店」引領OMO再進化。今（20）日首次邀請EASY SHOP網紅店長及模特兒於數位旗艦內店直播開箱，分享介紹夏季最新夯品「Audrey弧蝶_檸檬杯系列內衣」。
記者陳美嘉／高雄報導
「EASY SHOP直播網」導入最新「直播銷售」經營方式，積極落實OMO經營模式外，也積極與異業商品合作，推出「最新夯品 搶鮮開箱(新品上市介紹)」、「嚴選好物 粉絲獨享(美食生活居家好物開箱介紹)」、「開倉限購 驚爆優惠(outlet商品限時限量出清特惠)」等三大直播節目。
EASY SHOP總經理特助黃昱倫指出，高雄數位旗艦店全新定位為「電商與直播的實體體驗店」，也是EASY SHOP電商平台的實體展示窗口，消費者可以在店內親身體驗並購買網上及直播平台上的商品，更加直觀地感受到商品的品質和特色。
EASY SHOP直播網「最新夯品」節目是直播網的一大看點，每檔新品都邀請知名網紅或網紅級店長擔任直播主持人搶先開箱，帶來第一手的新品資訊及優惠好康。透過新的經營銷售模式，讓內衣店不只是內衣店，更是直播間，而店員個個也能是網紅，讓實體門市成為與消費者生活密不可分的EASY SHOP小百貨。