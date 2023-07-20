印度2女遭「裸體遊街」輪流性侵！警竟只逮捕1男　民眾難掩怒火

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外媒稱影片內施暴男性臉孔清晰可辨，遭毆的女性則不斷啜泣央求施暴者停手，畫面相當駭人。印度警方指出，該起針對女性的攻擊事件發生在今年5月初，然而這段影片一直到本月19日才在社群平台上廣為流傳，當局已緊急要求平台刪除該段影片，同時這起暴力事件也在20日登上各大頭條版面，引起民眾怒火。
《BBC》駐印記者潘迪（Geeta Pandey）評論稱，這件事情不應該發生在當今的印度社會，然而當局立案至今僅1人遭逮捕到案，這令民眾對警方信心全失。該名記者也曾報導印度總理莫迪上任後，曾在獨立日斥責一系列強姦案的發言；本事件也讓莫迪再度痛批「讓印度蒙羞」，並呼籲各機關加強女性安全。
印度人口組成複雜，曼尼普爾邦今年五月起爆發一系列流血衝突，原因在於人口占該邦近50%的Meitei部落可能被當局列為「表列部落（Scheduled Tribes, STs）」。該決定引發其餘部落反彈，他們擔心政府一但下了這個決定，那麼該部落族群就能享有替政府工作、大學錄取、選舉保留席次等福利，相當於排擠了剩下部落民眾的就業與升學機會，部落學生聯盟（All Tribal Students Union）因此發動抗議遊行，最終卻演變成大規模衝突，至少上萬人被迫離開家園，更有百餘人死亡。
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