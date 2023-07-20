官方統計數字與民眾感受有溫差　經濟學人：通縮烏雲籠罩中國經濟

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中國未調整物價因素的名目經濟成長率，較調整物價因素後的實質經濟成率來得低，這在過去40季只發生過4次，顯示了中國的商品與服務價格正在下降，截至今年第二季，物價下降1.4％，這是中國自全球金融危機以來的最大跌幅。
仔細比較物價變化，6月份消費者價格與去年同期相比基本持平，而生產者出廠價格則下降了5.4%。中國統計學家解釋這是因為石油成本下降，但這說法並不令人信服，因為GDP的計算應該只會納入中國本身商品增加的價值，真正的原因可能是通貨緊縮的壓力正在蔓延，不然就是中國的統計數據或許出錯了。
對於中國最新公布的經濟數據，有民眾認為實際感受遠比官方數字要糟糕，兩者之間存在溫差。對此，付凌暉則解釋，總經數據比民眾的微觀感受更全面也更可靠。而這回應也遭到中國網友調侃，說如果你覺得生活沒有官方數字呈現得那麼好，那麼你可能需要調整一下自己的感受。
《經濟學人》指出，中國政府對經濟的看法很難捉摸，在全球金融危機期間，中國當局採取了大規模的刺激經濟措施，最終推動了經濟成長，並將效應擴散到世界其他地區。但是如今，中國當局似乎並不著急於刺激經濟，中國央行僅小幅降低利率，電動車的稅收優惠延長了，官員與一些企業會談，喊話鼓舞企業的士氣，發布了指導方針要促進私部門發展，但除此之外，沒有更多具體的財政支持措施。
中國政府這種缺乏緊迫感的態度，可能來源於對經濟復甦的前景抱有信心，官員們或許仍樂觀相信今年GDP成長5%的目標可以實現。另一方面，也可能因為對於刺激措施的副作用有所疑慮，不希望為了刺激經濟而放出大量流動性，導致侵蝕國營銀行的盈利或破壞地方政府的財政紀律。
中國政府在就業市場能夠看到一些積極信號，雖然都市青年失業率已經上升到21.3%，但6月份的總體失業率為5.2％，優於5.5％的年度目標。疫情過後，餐飲業等勞動密集產業復甦，提供了許多就業機會。
不過，勞動力市場可能是經濟勢頭的滯後指標，如果經濟成長持續疲軟，失業率最終也難以避免將小幅上升。或許當衝擊波蔓延到總體就業市場時，中國會考慮採取更多刺激經濟的措施，像是進一步降息，放手讓人民幣貶值，以及拯救房市等等。
然而，花旗銀行的首席經濟學家余向榮表示，中國真正的難題在於，特效藥似的經濟刺激措施可能還不夠，想要解決經濟的沉痾，必須增加對貧窮家庭的現金補助，增加對綠色產業的基建投資，由國家指導的政策性銀行，甚至是國家銀行自己來發行債券籌措資金。這些措施實行起來緩慢且困難，對於中國的政策制定者來說，官方的經濟統計數字與百姓實際感受有溫差，這是他們可以接受的。他們真正不能接受的，是經濟現況與政府目標之間存在鴻溝。