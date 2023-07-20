館長百萬臉書可快速復權！民眾該如何自保 專家教你避雷不被Ban
網紅館長陳之漢經營10年的粉絲團「飆捍」，目前擁有145萬追蹤，於7月18深夜表示被無預警的關閉，但卻短時間就恢復，被人懷疑是「自導自演」。館長也不隱藏，直接在臉書上貼文「感謝fb公司以及網友們、粉絲們幫忙救回來了」但如果是一般民眾遇到停權該怎麼處理？擅長數位行銷、社群分析的爆米花數位資深總監陳玉揚教你怎麼做，以及，哪些臉書「雷區」千萬別闖入。
記者周淑萍/綜合報導
陳玉揚表示，對於疑似違反FB官方「社群守則」的帳號，都有可能會被FB官方暫時「停權」。一般使用者包含個人/企業FB，都需要使用FB官方網頁上規範的方式，進行「停權」的申訴審查，一般來說至少需要3-5個工作天，才會收到回覆。對於企業/品牌端的用戶來說，找尋Meta企業合作夥伴協助是一個更好的溝通方式，一般來說企業夥伴也擁有較迅速聯絡 FB官方的管道，可以了解最佳解決「停權」的策略及方式。
如何避面停權的事情發生？
從源頭管理，找出可能會違規的內容，建議要熟悉FB官方的「社群守則」，陳玉揚舉例說明，之前有國內知名人士在臉書分享「兒童情色」相關內容，文章因違反《社群守則》而被刪除；之前有國外知名人士在臉書分享「白人優越主義」相關內容，被大量投訴後停權；台灣選舉時節有許多廣告因為違反「選舉、政治與社會議題」政策而被拒絕投放等等，敏感議題都需要特別小心。
覺得臉書出手幫忙恢復權限的機會大嗎？
所有的停權、復權，都是只有Meta官方才能夠設定及判定。Meta通常會需要一定的工作時間來處理相關的審查，但其審查也很大一程度是倚靠人工智慧（AI）的協助，有時候人工智慧（AI）也會有誤判的情況產生，如果只是單純的誤判，其實審查時間就會縮短很多。對於惡意大量投訴或是AI誤判的情況，其實恢復權限的機會是很大的。