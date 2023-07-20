影／call me Lisa、女工程師聰明！蘇姿丰親切對談　女學生受鼓舞

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針對學生詢問，她是如何從做技術的工程師，轉到管理職、成為超微執行長，甚至拯救了一家公司。她回，自己在大學畢業就已經具備製作專案的能力，並認為工程是最難的部分，相比之下，經商容易多了，自己也是從「做中學」，進入業界自不同專案中，學到要有策略、客戶、了解市場走向，「從錯誤中學習，會變得更聰明」。
學生問起AI趨勢，她滔滔不絕地說，AI領域發展飛快，光看過去半年到最近1個月，就有很多變化，是用驚人速度在成長，但學生還有很多自由，可以針對AI潛藏的各種可能，如硬體工程、軟體資料庫、語言模組、應用軟體系統等等，透過不同領域自由探索。
她建議學生，AI有很多面向，應該開拓科技領域視野，試著了解多重面向，因為AI的核心精神「不在於解決今天的問題，而是解決明天的問題」，並預言，AI是正在起飛的產業，未來10年將蓬勃發展，現在就是最佳時機，不同部門充滿合作機會，在生成式AI上可以有更多創新。
陽明交大國際半導體產業學院碩士生林瑋宣提問，女性工程師可以對科技產業帶來哪些價值與貢獻？蘇姿丰幽默反問，「你是在說女性工程師比較聰明對吧？」引來台下一片笑聲跟掌聲。
蘇姿丰說，她很高興看到台上3名提問學生，有2名是女性，業界鼓勵更多人選擇工程專業，並分享，自己喜歡工程的原因就是這個領域「非黑即白」，產品不是成功就是失敗，沒有「可能、或許」的模糊空間，而一個成功的團隊，就是需要大家來自不同背景，有不同的觀點，性別也是團隊異質性之一，這讓工程無論對於男生或女生來說，都是一份很棒的專業。
她想鼓勵更多女性投入工程，「讓更多人知道這是個好玩又刺激的行業，可以做出一番大事」。
林瑋宣會後受訪表示，原本覺得蘇姿丰是偶像級、半導體界女神級人物，可能會有居高臨下、冷冰冰的感覺，但今天初次見面、對談，卻非常有親和力、十分友善！自己稍早有碩士論文口試，為了能跟女神對談，一結束就拚命跑過來，「很榮幸能跟她對談」。
提到印象最深刻的談話，林瑋宣說，蘇姿丰建議學生挑戰困難的事物、嘗試不同專案，能從中學到許多，這對她來說很受用；另外，同樣身為女性，她十分認同蘇姿丰對於工程師必須來自不同背景的說法，她認為，光是性別，男女想法就很不同，如果能加入更多異質性的工程師，會讓產業更進步。
對於蘇姿丰帶給年輕人的啟發，林瑋宣認為，半導體界的男性工程師很多，蘇姿丰作為女性楷模，能在業界做到這種高度，讓她覺得男女在工程專業並無差異，並笑稱「不是在說女生比較聰明啦」，而是「Lisa Su的存在可以鼓勵更多女生，願意去選擇工程師作為她們的專業」。
最後林瑋宣透露，座談結束後，她偷偷上台與蘇姿丰合照，沒想到蘇姿丰主動與她攀談說，「謝謝你們今天來這裡、很高興認識你們」，她也開玩笑地問，「妳對做半導體元件的學生有沒有興趣啊」，她笑答「很有、很有」，讓她再次驚呼女神真的很平易近人！