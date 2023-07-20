「常照，才不會被長照」　青銀共生創造多贏局面

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台灣中高齡跟慢性病佔總人口一半林志城表示，從新冠疫苗公布施打人數顯示，台灣中高齡跟慢性病的人口一共有1,266萬，將近總人口一半。雖然政府或社會福利制度有支援生病和失能者，各區也有衛生所以公共衛生或群體健康為主的服務，但仍需要創立一個新系統來支援健康和亞健康的中高齡族群。
「長照」指的是長期照顧失能跟半失能的人。世界衛生組織（WHO）提及高齡者健康老化的前提是「尊嚴」。老年時發展和保持其機能的過程應具備下列6項特點：
１符合基本需求
２可以成長、可以學習、還可以做決定，不會被人家嫌老
３可移動
４可建立與維持關係
５對社會有所貢獻，可讓長者有成就感
做好自我健康管理 免於被長照
- 20世紀「短命的社會」
- 21世紀「長壽的社會」
林志城表示，現在社會長照殺人或虐待老人事件層出不窮，長者有尊嚴的受到妥善照顧，不含人力，一年約耗費100萬元，因此強調：「常照（continuous care），做好健康管理才不會被長照（long term care）」。「健康管理」源自日文漢字，並非群體健康管理，不是流行病管理，也不是公共衛生，指的是個體健康管理，定義為因應生活習慣病所採取的解決手段。
連續照護退休社區 美國先驅、日本大力推動為因應老年人口增加，美國提供連續性照護服務的退休老人社區（Continuing Care Retirement Community，CCRC）至今已經有100多年的歷史，指的是在同一個居住社區中，為老人提供多種可選擇的生活方式，包括獨立生活、協助生活和專業護理等。這與醫院和長照中心的照護模式不同，是將服務重點轉移到衛普通人群提供居住、生活、保健醫療等綜合服務，不局限於提供醫療照護，同時建立經營標準和監管機制，保證服務質量。
日本10年前推動CCRC系統，是採用社區相互資源的體制，在路程約30分鐘的區域內（具體實施為國中學區），把所有需要的服務與日常生活範圍為規劃單位，設立與醫院與衛生所任務不同的「社區健康整合支援中心」，提供長者居家獨立生活項目、長照預防服務，讓高齡者保有尊嚴，進行自我管理（養生），還能自立支援。
大學倒閉亟待轉型 學者倡議「社區整合照護體系」受到少子化衝擊，台灣5年內預估將有40所大專院校倒閉。林志城表示，多所學校陸續停招，特別是私立技術型高職與科大有招生不足的窘境，收入短缺逐漸侵蝕教學品質，惡性循環逐步導致經營無法永續，只能退場。各個校地目前是屬於文教用地，學校土地建物空間閒置，依目前法規只能轉為長照用途。然而，人員安置、董事會決議、政府接管後公務人員不願承擔等，導致多數學校轉型失敗。
有鑑於此，他倡議結合產官學，串聯高職和健康產業，設置「社區健康總合支援中心」，利用閒置校舍引進大健康產業，建立針對健康老人的「社區健康整合支援中心」，構築「青銀共學」教育生態系統（ecosystem），由中高齡參與者提供新創業人生經驗教學，由年輕師生提供支援服務。
- 服務對象：
- 中心服務內容：
２健康檢測與漢方醫學
３提供健康食材、送餐服務與共餐
４器材輔具銷售
５設置健康診所與藥局，開立慢性處方簽
６規劃旅遊、居家清潔、代申請長照人力等服務
- 中心協力人員：
林志城表示，此規劃不但可協助學校轉型，並能補足只針對失能老人的長照系統缺陷，還能促進大健康產業發展，解決人力與營利問題，已建議台北市政府教育局報告輔導部分場館出租，轉型為社區健康總部資源中心，協助健管科作為未來學生的實習場所，期盼打造多贏局面。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58601
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