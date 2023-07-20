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「常照，才不會被長照」　青銀共生創造多贏局面

「常照，才不會被長照」　青銀共生創造多贏局面
「常照，才不會被長照」　青銀共生創造多贏局面

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】台灣將於2025年進入超高齡社會，高齡少子化是國安危機。台灣法學研究交流協會副理事長暨前元培醫事科技大學校長林志城於「2023養老長照健康產業法律論壇」倡議「常照（continuous care），才不會被長照（long term care）」，參考美國與日本經驗，在招生弱勢學校設立健康相關系科，並利用閒置校舍引進大健康產業，設立針對健康長者的「社區健康整合支援中心」，補足長照系統缺陷，又能協助學校轉型，創造多贏局面。

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台灣中高齡跟慢性病佔總人口一半

林志城表示，從新冠疫苗公布施打人數顯示，台灣中高齡跟慢性病的人口一共有1,266萬，將近總人口一半。雖然政府或社會福利制度有支援生病和失能者，各區也有衛生所以公共衛生或群體健康為主的服務，但仍需要創立一個新系統來支援健康和亞健康的中高齡族群。

「長照」指的是長期照顧失能跟半失能的人。世界衛生組織（WHO）提及高齡者健康老化的前提是「尊嚴」。老年時發展和保持其機能的過程應具備下列6項特點：

１符合基本需求

２可以成長、可以學習、還可以做決定，不會被人家嫌老

３可移動

４可建立與維持關係

５對社會有所貢獻，可讓長者有成就感

做好自我健康管理　免於被長照

  • 20世紀「短命的社會」
以前老年人口較少，由醫院單獨提供醫療，附設養護之家、護理之家，「醫院完成型醫療」目標是把疾病治癒社會復原，患者在院內走完人生末期臨終。

  • 21世紀「長壽的社會」
現今目標是與疾病共同生，把生活品質提高，在社區展開長照的「社區完成型醫療」，長者大部分的時間待在家裡，有需要治療時才住院，能保有自己的生活方式，過著幸福人生的末期臨終。

林志城表示，現在社會長照殺人或虐待老人事件層出不窮，長者有尊嚴的受到妥善照顧，不含人力，一年約耗費100萬元，因此強調：「常照（continuous care），做好健康管理才不會被長照（long term care）」。「健康管理」源自日文漢字，並非群體健康管理，不是流行病管理，也不是公共衛生，指的是個體健康管理，定義為因應生活習慣病所採取的解決手段。

連續照護退休社區　美國先驅、日本大力推動

為因應老年人口增加，美國提供連續性照護服務的退休老人社區（Continuing Care Retirement Community，CCRC）至今已經有100多年的歷史，指的是在同一個居住社區中，為老人提供多種可選擇的生活方式，包括獨立生活、協助生活和專業護理等。這與醫院和長照中心的照護模式不同，是將服務重點轉移到衛普通人群提供居住、生活、保健醫療等綜合服務，不局限於提供醫療照護，同時建立經營標準和監管機制，保證服務質量。

日本10年前推動CCRC系統，是採用社區相互資源的體制，在路程約30分鐘的區域內（具體實施為國中學區），把所有需要的服務與日常生活範圍為規劃單位，設立與醫院與衛生所任務不同的「社區健康整合支援中心」，提供長者居家獨立生活項目、長照預防服務，讓高齡者保有尊嚴，進行自我管理（養生），還能自立支援。

大學倒閉亟待轉型　學者倡議「社區整合照護體系」

受到少子化衝擊，台灣5年內預估將有40所大專院校倒閉。林志城表示，多所學校陸續停招，特別是私立技術型高職與科大有招生不足的窘境，收入短缺逐漸侵蝕教學品質，惡性循環逐步導致經營無法永續，只能退場。各個校地目前是屬於文教用地，學校土地建物空間閒置，依目前法規只能轉為長照用途。然而，人員安置、董事會決議、政府接管後公務人員不願承擔等，導致多數學校轉型失敗。

有鑑於此，他倡議結合產官學，串聯高職和健康產業，設置「社區健康總合支援中心」，利用閒置校舍引進大健康產業，建立針對健康老人的「社區健康整合支援中心」，構築「青銀共學」教育生態系統（ecosystem），由中高齡參與者提供新創業人生經驗教學，由年輕師生提供支援服務。

  • 服務對象：
中高齡健康與亞健康族群、實施企業健康職場員工

  • 中心服務內容：
１健康管理與養生課程或活動

２健康檢測與漢方醫學

３提供健康食材、送餐服務與共餐

４器材輔具銷售

５設置健康診所與藥局，開立慢性處方簽

６規劃旅遊、居家清潔、代申請長照人力等服務

  • 中心協力人員：
輔導團隊、試點學校實習生與教師、大學USR師生、社會企業進駐員工

林志城表示，此規劃不但可協助學校轉型，並能補足只針對失能老人的長照系統缺陷，還能促進大健康產業發展，解決人力與營利問題，已建議台北市政府教育局報告輔導部分場館出租，轉型為社區健康總部資源中心，協助健管科作為未來學生的實習場所，期盼打造多贏局面。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58601

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