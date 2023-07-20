「基北北桃好玩卡」納入桃園8景點！8/1起一卡暢遊4市30個景點

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張善政提到，繼先前基北北桃4市首長一同參加「2023新北市鐵道馬拉松接力賽」、「2023桃園閩南文化節—總舖師辦桌」後，今日彼此再度聚首，宣布景點暢遊好玩卡再升級，相信此項政策將帶動4個城市往後彼此長長久久、更進一步的交流合作。
張善政說明，基北北桃有包括基隆和平島公園、台北101、新北野柳女王頭等大家耳熟能詳的景點，桃園也擁有小人國、橫山書法藝術館等優質景點，8月1日起「基北北桃景點暢遊好玩卡」不僅景點加量，且票價不變，使用好玩卡能享免費入場或門票優惠，未來也將持續納入更多桃園景點，讓更多人看見。
張善政提及，昨（19）日捷運三鶯線延伸八德計畫環評正式通過，將邁向捷運三鶯線的最後一哩路，桃園除了台鐵、高鐵以外，北邊有機捷，未來南邊也將有捷運三鶯線延伸八德，將使桃園延伸至新北、台北及基隆的交通更為便捷，也期待捷運棕線儘速核定後，能從新北迴龍延伸至桃園火車站，期盼4市一步一步往前走、互相搭配合作，逐步實現共同生活圈的願景。
基隆市長謝國樑表示，桃園原本就是他很喜歡旅遊的地方，擁有小人國、Xpark等優質景點，很開心本次4市共襄盛舉，推動「基北北桃景點暢遊好玩卡」再升級，未來基隆也會納入更多景點，吸引更多旅客至北台灣旅遊。
台北市長蔣萬安表示，自2017年「北北基好玩卡」推出後引起廣大迴響，十分高興此次桃園市一同響應景點暢遊好玩卡，讓景點再增至30個。基北北桃通勤月票7月1日正式上路後，目前已銷售約40.9萬張、運具使用次數突破1,400萬人次，期盼未來生活圈中的朋友一手基北北桃通勤月票、一手好玩卡，利用假期搭乘大眾運輸暢遊4市景點，相信將能更深入瞭解不同縣市的在地文化。
新北市長侯友宜表示，桃園市加入景點暢遊好玩卡後，希望未來納入更多觀光景點，讓此卡擴大升級，他非常開心4市一同讓基北北桃生活圈更好，桃園與新北、台北、基隆4縣市區域相鄰，皆在同一生活圈，期待未來彼此更深化交流聯繫，將「好康」傳遞給更多鄉親朋友，也讓基北北桃生活圈不分你我、一同共好。
桃園市政府觀旅局表示，本次基北北桃合作推出涵蓋4市、30處景點的「基北北桃景點暢遊好玩卡」，僅需650元就能購得2日景點暢遊卡，也提供3日及4日的景點套票，可依遊客行程規劃自由選擇，盼4市近千萬人共享基北北桃觀光超值套票優惠與便利，同時期盼透過跨域觀光資源整合，吸引更多國際觀光客，帶動北台灣區域旅遊觀光產值。
觀旅局說明，此次票卡整合的8個桃園景點包括大溪老茶廠、Xpark、橫山書法藝術館、臺灣客家茶文化館、小人國、富田花園農場、埔心牧場及手信霧隱城等，持卡可享有各項優惠，歡迎有興趣的民眾線上訂購（網址：https://funpass.travel.taipei/banner/Ticket），透過一卡在手，暢遊4市景點。