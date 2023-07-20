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《甘味人生》江泳錡爆4年婚變！閨密楊繡惠也證實　經紀人回應了

▲江泳錡（左）2019年和電視台監製楊煥喻（右）步入禮堂，沒想到近日卻驚傳4年婚姻觸礁，就連閨密楊繡惠都開口證實。（圖／翻攝自臉書）
▲江泳錡（左）2019年和電視台監製楊煥喻（右）步入禮堂，沒想到近日卻驚傳4年婚姻觸礁，就連閨密楊繡惠都開口證實。（圖／翻攝自臉書）

記者賴禹妡、羅凌筠/綜合報導

本土劇女星江泳錡過去因演出《甘味人生》打開知名度，她2019年和電視台監製楊煥喻步入禮堂，沒想到近日卻驚傳4年婚姻觸礁，就連閨密楊繡惠都開口證實。而江泳錡經紀人出面透露，其實兩人還沒離婚，但確實有發生爭執，江泳錡會等8月初從國外出差返台後，再處理婚姻狀況。 

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▲江泳錡和楊繡惠擁有閨密之情，楊繡惠近日也出面證實知道好友離婚。（圖／翻攝自臉書）
▲江泳錡（左）和楊繡惠擁有閨密之情，楊繡惠近日也出面證實知道好友離婚。（圖／翻攝自臉書）
楊煥喻4天前還在臉書上祝賀老婆生日快樂，沒想到昨（19）日突然在臉書上自爆已經和江泳錡完成離婚手續，還開嗆：「對於那些愛唱衰別人、落井下石、八卦嘴賤的人，你們會有報應的。」而根據《三立新聞網》報導，江泳錡的閨密楊繡惠也透露內幕：「知道離婚啊，她出國去了，這也沒什麼好訝異的阿，人不就都這樣嗎分分合合，現在這個世代來說很自然吧。」 

▲楊煥喻在臉書發文開嗆：「對於那些愛唱衰別人、落井下石、八卦嘴賤的人，你們會有報應的。」（圖／翻攝自臉書）
▲楊煥喻在臉書發文開嗆：「對於那些愛唱衰別人、落井下石、八卦嘴賤的人，你們會有報應的。」（圖／翻攝自臉書）
不過，江泳錡至今仍未出面說明婚姻現況，對此《NOWnew今日新聞》記者詢問江泳錡經紀人，對方指出夫妻之間確實有爭執，彼此還在磨合，「就我所知還沒離婚，給他們一點空間，能夠成為夫妻不容易，站在公司的立場，當然希望他們好好坐下來談」，至於昨日楊煥喻的臉書貼文，經紀人則稱應該是他喝醉了，目前江泳錡在韓國、大陸出差，預計8月初回台灣處理婚姻狀況。 

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