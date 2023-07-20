月餅禮盒華麗變身！蛻變迷你浮空投影劇場

台灣三大節日之一的「中秋節」是團聚的日子，也是送禮傳心意的絕佳時節。晶英國際行館烘焙團隊首次推出「耀月茗情」中秋月餅禮盒，結合華人相聚在一處交流情感的飲茶、喫茶傳統，為桂月佳節增添茶韻情致。高雄洲際酒店則以高雄港灣海洋意象為靈感主軸，設計「升海明月．珍寶盒」、「豐海映月．藏寶盒」兩款月餅禮盒，特別的是，禮盒還能再利用，蛻變手機互動式迷你浮空投影劇場。
記者陳美嘉／高雄報導
晶英國際行館歷時一年精心研發出低糖、少油的中秋月餅，採用被譽為台灣有機茶農開路先鋒「寒舍茶坊」特選茶葉，揉合法國頂級麵粉Moulin Viron。「木柵鐵觀音蜜桃酥」嚴選中發酵重烘培的有機鐵觀音茶粉，味濃而醇厚。蜜桃浸泡甘蔗之花蘭姆酒醃漬月餘，完美平衡酒香、蜜桃果乾酸甜與鐵觀音的濃韻。「文山包種茶流芯酥」精選輕發酵包種茶，將特色的撲鼻花香凝煉成醇郁流芯內餡，入口甜潤、茶香綿延不絕。
「耀月茗情」中秋月餅禮盒設計靈感取自御盟集團創辦人邵永添畫作「永耀光明」，夜空中萬點繁星寄寓祝福，閃爍的北極星引領旅人歸家並守護闔家安樂。禮盒內含兩種口味共6入，售價1,680 元，即日起開放訂購，8月15日前可享早鳥預購價。
高雄洲際酒店中秋月餅禮盒，標準款「升海明月．珍寶盒」每盒定價1,250元，精巧設計打開禮盒時，月餅如海底珍寶緩緩升起的視覺驚喜，內含多種口味月餅、「金錦町」琉璃琥珀糖，另附贈洲際永續收納盒。
奢華款禮盒「豐海映月．藏寶盒」每盒定價2,150元，透過洲際設計師吳俊緯的巧思，以航海尋寶的敘事角度，帶領賓客解鎖層層樂趣。內有寶石造型「金錦町」琉璃琥珀糖、多種口味月餅、精選龍眼花蜜蜂蜜蛋糕等甜鹹交錯風味。完食後，禮盒更將華麗蛻變為「迷你浮空投影劇場」，可以手機掃描盒身印刷羅盤的QR Code後，將手機置入禮盒中播放動畫短影音，即可看到盒中浮現海洋生物悠游自在的優雅身影，呼應高雄洲際酒店重視永續的經營理念，喚醒海洋保育消費意識。即日起至8月7日止，預購付款尊享88折優惠。