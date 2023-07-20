新北造勢千人響應！侯友宜：用新北的魄力讓中華民國更好

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侯友宜表示，新北市過去在周錫瑋縣長及朱立倫市長任內，打下良好基礎，自己接棒後，不但讓人口成長到四百萬，讓新北市變成全台灣最國際化、最適合居住的城市，更大破大立解決三十年無法解決的五股垃圾山，及五十年無法改變的新泰塭仔圳，這就是新北展現的魄力及執行力。
「寵豬舉灶、寵子不孝、寵民進黨大家都在哭」侯友宜強調，民進黨說民主，但人民卻看到「民進黨才是主」，台灣經濟出口已近十個月負成長，在民生缺水、缺電、缺疫苗、缺口罩，除外更黑金勾結、弊案叢生、讓兩岸陷入兵凶戰危，這樣的政府值得人民相信嗎？
侯友宜說，令人更痛心的是，賴清德及民進黨在選舉期間不斷造謠抹黑，造成社會撕裂，使幼保老師蒙受不白之冤，卻絲毫沒有反省之意，這樣的民進黨還要讓他執政嗎？
侯友宜指出，自己是出身南部基層的平凡孩子，不論價值觀還是對國家的期待都和大家一樣，是三位總統參選人中，最貼近基層的，因此最能夠解決老百姓的問題。未來當總統，會和幾十年來擔任公職一樣，站在第一線，守護國民、守護中華民國。「新北好，台灣會更好！」讓我們新北出發，以魄力、執行力讓中華民國更好，下架貪腐無能的民進黨。
國民黨主席朱立倫表示，侯友宜認真打拚、為市民做事，是受到四百萬市民肯定的第一名市長，在場的大家都是見證者，我們必須讓全台灣人民知道，新北市最好的市長，一定可以當中華民國最好的總統，大家一起支持，不會譁眾取寵、只有腳踏實地的人，為中華民國好好做事情。
新北市議會議長蔣根煌表示，民進黨執政失能、要什麼缺什麼，對新北更是大小眼，許多建設都無法推動，因此大家一定要用選票政黨輪替，新北才會有發展。前台北縣長周錫瑋表示，今年選舉是守護中華民國的關鍵一役，民進黨已掌握了一切的資源，因此我們一定要一條心團結所有力量，才能打贏！
今天也有兩位市民到場分享他們眼中的侯友宜，本身是身障人士的中華關愛身障協會理事長陳青琪表示，侯友宜是一位用心務實的好市長，不但為輪椅族打造友善空間，讓大家沒有負擔走出戶外，新北愛心大平台更在疫情期間，照顧許多市民。而銀髮動健康老師林玉燕也表示，侯友宜在新北規劃了上千間銀髮俱樂部、關懷據點，讓長輩能夠在社區樂活安養，希望大家能夠將用心的市長送進總統府。