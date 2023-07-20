中國電動汽車在東南亞崛起　今年第1季市佔率倍增達到75％

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而若以地區來看，泰國是東南亞最重要的電動車製造中心與消費市場，在今年第1季，泰國賣出的電動車就佔了東南亞電動車銷量的將近79％。
泰國政府提供消費者購買電動車的補助，同時與比亞迪等外資車廠合作，比亞迪在泰國設工廠製造電動汽車，售出的每輛車也能獲得政府補助。
泰國同時對消費者與外資車廠雙向補貼，成功打造泰國成為東南亞電動車重點基地，製造電動車零件的日系企業可樂麗（Kuraray）也於今年4月在泰國建立首座工廠，就是看好泰國電動車生產鏈的前景。
泰國目標是到2030年，將年產量250萬輛汽車的其中30％，轉化為電動汽車。過去幾10年來，泰國的汽車產業一直由日本車廠主導，但近年中國車廠急起直追，尤其在電動車大廠比亞達與長城汽車相繼進駐泰國設廠後，更是讓中國車廠在泰國超越了競爭對手，進而在東南亞電動汽車市場佔據主導地位。
《日經亞洲》之前也曾報導，隨著東南亞各國開始打造自己的電動汽車供應鏈，中國的比亞迪和長城汽車進駐泰國，韓國的現代汽車和LG進入印尼，形成兩個主要的地區生產中心，並吸引周邊廠商進入當地設廠。而這期間，日本車廠雖然也表達出投資的意向，但在實際行動上卻顯得緩慢，日本在東南亞燃油車過去佔據主導地位，但隨著市場朝向電動車轉型，日本車廠受到中韓車廠的強力挑戰。