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中國電動汽車在東南亞崛起　今年第1季市佔率倍增達到75％

▲中國電動車廠在東南亞市場崛起，今年第1季的電動車市佔率達到75％，比去年的38%大增了一倍。比亞迪的Atto3是東南亞最暢銷的電動車款。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國電動車廠在東南亞市場崛起，今年第1季的電動車市佔率達到75％，比去年的38%大增了一倍。比亞迪的Atto3是東南亞最暢銷的電動車款。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

中國電動車廠在中國國內市場遇到特斯拉的強力挑戰，為了與特斯拉競爭，大打血流成河的價格戰。不過在東南亞市場，卻是風水輪流轉，中國車廠在電動車市場佔據主導地位，今年第1季的市佔率達到75％，比去年的38%大增了一倍。

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《路透社》引用市場研究智庫Counterpoint的報告，數據顯示在東南亞快速成長的電動車市場，中國車廠已經躍居主導地位，在今年第1季的市佔率達到75％。若以車型來看，比亞迪的Atto3是東南亞最暢銷的電動車款，隨後是新富豪汽車的Neta V和特斯拉的Model Y。Counterpoint預估，到了今年底，電動車佔東南亞整體汽車市場的比例可望達到6％。

而若以地區來看，泰國是東南亞最重要的電動車製造中心與消費市場，在今年第1季，泰國賣出的電動車就佔了東南亞電動車銷量的將近79％。

泰國政府提供消費者購買電動車的補助，同時與比亞迪等外資車廠合作，比亞迪在泰國設工廠製造電動汽車，售出的每輛車也能獲得政府補助。

泰國同時對消費者與外資車廠雙向補貼，成功打造泰國成為東南亞電動車重點基地，製造電動車零件的日系企業可樂麗（Kuraray）也於今年4月在泰國建立首座工廠，就是看好泰國電動車生產鏈的前景。

泰國目標是到2030年，將年產量250萬輛汽車的其中30％，轉化為電動汽車。過去幾10年來，泰國的汽車產業一直由日本車廠主導，但近年中國車廠急起直追，尤其在電動車大廠比亞達與長城汽車相繼進駐泰國設廠後，更是讓中國車廠在泰國超越了競爭對手，進而在東南亞電動汽車市場佔據主導地位。

《日經亞洲》之前也曾報導，隨著東南亞各國開始打造自己的電動汽車供應鏈，中國的比亞迪和長城汽車進駐泰國，韓國的現代汽車和LG進入印尼，形成兩個主要的地區生產中心，並吸引周邊廠商進入當地設廠。而這期間，日本車廠雖然也表達出投資的意向，但在實際行動上卻顯得緩慢，日本在東南亞燃油車過去佔據主導地位，但隨著市場朝向電動車轉型，日本車廠受到中韓車廠的強力挑戰。

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