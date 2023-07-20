向颱風看齊？專家籲以石油巨頭名稱替熱浪命名：大眾需要刺激

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國際間並沒有替熱浪命名的習慣，最近席捲南歐的熱浪，被義大利氣象學會（Italian Meteorological Society）命名為「地獄犬熱浪」（Cerberus heatwave），這並非官方的命名，但成功在媒體上吸引了關注。
根據《衛報》報導，美國一位氣象專家沃頓（Guy Walton）表示，自己贊成替熱浪命名的想法，而且他已經決定用各國石油巨頭，像是阿莫科（Amoco）、雪佛龍（Chevron）來替熱浪命名。
沃頓直言，用石油公司替熱浪命名的想法一定會引發爭議，但這就是他想要的，因為大眾需要更多刺激，來認真思考全球氣候變遷替人類帶來的生存危機。
然而，世界氣象組織已經表態不會替熱浪命名全球統一的官方名字，因為這可能會誤導大眾的注意力。但許多專家不同意這看法，另位美國氣象專家格洛寧格（Chris Gloninger）表示，替熱浪命名可以幫助人們留下更深的印象，不過格洛寧格不贊成以石油公司名字命名，免得問題泛政治化。
氣候緊急基金（Climate Emergency Fund）的執行董事薩拉蒙（Margaret Klein Salamon）則認為，以化石燃料公司的名字替熱浪命名，是一個向公眾傳達訊息的絕妙方式，尤其在氣候災難不斷升級、但仍有許多人漠視氣候危機的現在，「任何一種極端天氣都應該以化石燃料公司的名字命名」。