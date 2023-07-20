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向颱風看齊？專家籲以石油巨頭名稱替熱浪命名：大眾需要刺激

▲全球今年極端高溫頻傳，尤其歐洲近日頻遭熱浪侵襲，多地都傳出熱傷害事件。而有專家認為，人們應該替熱浪取名字，來加深大眾的印象。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲全球今年極端高溫頻傳，尤其歐洲近日頻遭熱浪侵襲，多地都傳出熱傷害事件。而有專家認為，人們應該替熱浪取名字，來加深大眾的印象。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

全球今年極端高溫頻傳，尤其歐洲近日頻遭熱浪侵襲，多地都傳出熱傷害事件。而有專家認為，人們應該為熱浪取名字，來加深大眾的印象，更建議以石油和天然氣公司的名字來命名，以突顯出極端高溫與全球依賴化石燃料之間的關聯。

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為颱風取名已經行之有年，世界氣象組織在2000年起，就集合了14個國家統一替西北太平洋和南海地區生成的颱風命名。而替颱風命名主要是因為，海面有可能同時生成好幾個颱風，若沒有一套標示系統，容易造成識別的困擾。

國際間並沒有替熱浪命名的習慣，最近席捲南歐的熱浪，被義大利氣象學會（Italian Meteorological Society）命名為「地獄犬熱浪」（Cerberus heatwave），這並非官方的命名，但成功在媒體上吸引了關注。

根據《衛報》報導，美國一位氣象專家沃頓（Guy Walton）表示，自己贊成替熱浪命名的想法，而且他已經決定用各國石油巨頭，像是阿莫科（Amoco）、雪佛龍（Chevron）來替熱浪命名。

沃頓直言，用石油公司替熱浪命名的想法一定會引發爭議，但這就是他想要的，因為大眾需要更多刺激，來認真思考全球氣候變遷替人類帶來的生存危機。

然而，世界氣象組織已經表態不會替熱浪命名全球統一的官方名字，因為這可能會誤導大眾的注意力。但許多專家不同意這看法，另位美國氣象專家格洛寧格（Chris Gloninger）表示，替熱浪命名可以幫助人們留下更深的印象，不過格洛寧格不贊成以石油公司名字命名，免得問題泛政治化。

氣候緊急基金（Climate Emergency Fund）的執行董事薩拉蒙（Margaret Klein Salamon）則認為，以化石燃料公司的名字替熱浪命名，是一個向公眾傳達訊息的絕妙方式，尤其在氣候災難不斷升級、但仍有許多人漠視氣候危機的現在，「任何一種極端天氣都應該以化石燃料公司的名字命名」。

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