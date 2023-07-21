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星宇航空自購新機聯貸案簽約　總金額80億、超額認貸153%

▲星宇航空自購A350-900聯貸案正式簽約 由星宇航空執行長及彰化銀行董事長凌忠嫄代表簽約。（圖／興與航空提供）
▲星宇航空自購A350-900聯貸案正式簽約 由星宇航空執行長及彰化銀行董事長凌忠嫄代表簽約。（圖／興與航空提供）

記者許若茵／布拉格報導

星宇航空自購2架A350-900廣體客機聯貸案，20日於彰化銀行總行舉行聯貸簽約典禮，由星宇航空執行長翟健華及彰化銀行董事長凌忠嫄代表簽約。本次聯貸案共獲9家銀行支持，超額認貸比率達153%，最終簽約金額為80億元。

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星宇航空聯貸案由彰化銀行擔任統籌主辦暨管理銀行，統籌主辦銀行另有臺灣銀行，共同參貸的銀行包括華南銀行、兆豐銀行、台中銀行、中國輸出入銀行、合作金庫商業銀行、第一銀行及玉山銀行，共9家銀行，超額認貸比率達153%，最終簽約金額為80億元。此次聯貸自購的2架A350-900客機預計於2023年10月及2024年第一季交機，主要將用於北美長程航線拓展。
 
星宇航空表示，在今年4月開闢美國洛杉磯航線後，獲得市場正面迴響，也同時帶動亞洲區域航線的成長。A350-900為星宇航空主力機型之一，負責執飛中長程航線。第4、5架A350-900的交機，將為星宇航空拓展航網帶來重大助益，同時大幅增加航機運能及派遣彈性，提供往返北美及亞洲的旅客更精緻安全的飛行體驗。 

彰化銀行表示，星宇航空經歷三年疫情，未停下腳步，仍依計畫開闢亞洲各航線，並完成各項軟硬體建設，以及持續培訓人才、取得各項認證等，在疫後的營收及載客量均穩定成長，更讓彰化銀行及銀行團對其經營能力與前景充滿信心，因此與銀行團共同傾力支援其拓展航網，深耕亞太轉運市場。

A350-900為Airbus新世代中大型超長程廣體客機，機體70%以先進材料打造，其中包含54%碳纖維複合材料、鋁合金和鈦合金，大幅降低機體重量，使飛機效率大幅提升，比起同級傳統客機減少至少25%的燃油使用量及碳排放量。 

星宇航空2019年與空中巴士Airbus簽訂的18架A350 XWB自2022年10月起陸續交機，此次購置的A350-900預計於2023年第4季正式投入營運，除有助於航網拓展，也可依市場動態靈活調度機隊。星宇航空機隊目前有13架A321neo、4架A330neo及3架A350-900等共20架航機。

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