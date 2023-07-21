冷氣掉落砸死女大生！2個月前中捷才撞吊臂 台灣工安最大問題曝
一名就讀政大2年級的21歲黃姓女子，（20）日下午1時許，在新北市新埔捷運站2號出口外的公車站等公車，結果突然遭到從17樓墜落的冷氣擊中，緊急送往醫院仍宣告不治。消息引爆社會議論，不少人立刻回憶兩個月前中捷才剛被吊臂砸落，對台灣頻繁發生的工安意外感到心寒，認為台灣到底要造成多少死傷，才要正視「工安問題」，直言坊間太多老師傅都太相信自己的技術，連最基本的防護措施都做不好，才會釀成意外。
記者張嘉哲/綜合報導
據了解，位於板橋新埔捷運站2號出口旁的大樓房東，20日下午找來李姓工人安裝窗型冷氣，但卻在過程中發生意外釀成1死，李男事後向警方供稱，原本以為冷氣已經安裝固定好，所以才將手鬆開，不料冷氣機卻突然墜下砸死人，事後新北市政府勞通局已先行勒令停工，並派員展開調查，若發現作業過程不符合安全規範，依職安法最高可處30萬元罰緩。
消息曝光後，立刻在各大社群引爆熱議，不少人認為「2個月前中捷才剛撞上工地掉落的吊臂，當時已經覺得相當震驚，造成1死數10傷，而現在連走在路上都會被冷氣砸死，台灣到底什麼時候才要正視工安問題？」、「台灣真的完全不注重工安，既自私又隨便，反正自己方便就好沒差」、「高空作業，維修的硬體設備，竟然連輔助繩都沒綁，到底是多有自信自己的技術」、「十幾樓的工程不淨空也不做好安全第一的觀念，這真的大開眼界」。
另外也有不少人點破台灣工安最大問題，表示坊間有太多師傅、年資較深的工人，都認為自己的技術已經非常成熟，往往在施工時忽略了「最基本的防護安全措施」，等到釀禍一切早已來不及，讓許多人直呼「每一年工安都造成不少傷亡，到底還要多少人犧牲，台灣才會真正知道工安問題有多重要？」而該起事件還在調查中，目前全案朝過失致死罪偵辦。