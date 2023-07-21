冷氣掉落砸死女大生！新北工務局曝「1原因」：裁定無法可罰
新北板橋新埔捷運站外，發生冷氣由17樓墜落「砸死」女大生意外事故，事後有住戶指管委會規定不得裝冷氣在外牆，認為此案違規。對此，新北市府工務局指出因管委會有同意施工，未違反《公寓大廈管理條例》，無從裁罰。
記者孫唯容／綜合報導
昨天下午1時許，位於板橋新埔捷運站2號出口旁的大樓，一名房東找來李姓工人安裝窗型冷氣，過程中發生意外，導致重約30公斤的冷氣由17樓墜落，當場砸中樓下等待公車的黃姓女大生，緊急送醫搶救仍不治；李男事後向警方供稱，原本以為冷氣已經安裝固定好，所以才將手鬆開，不料冷氣機卻突然墜下砸死人，全案朝過失致死罪偵辦。
事後，該棟大樓有住戶出面表示，管委會曾公告，住戶的冷氣要統一安裝在指定地方，冷氣空調安裝須知更提到「空調主機及其管線不得架設於大樓外牆上」，並提到安裝前需先向管理中心告知，並確認可安裝位置，是17樓房東卻違規裝冷氣，才導致這起奪命事故。
對此，新北市工務局昨天晚間表示，該社區管委會明確規定外牆禁止安裝冷氣，但允許在內凹花台上進行安裝。經過調查，發現17樓房東在內凹花台上安裝冷氣獲得了管委會的同意，因此並未違反《公寓大廈管理條例》，故無法被裁罰。
新北勞工局則指出，此案已涉刑法過失致死罪嫌，施工單位人員都由警方製作筆錄，勞檢處後續將詢問並進行進一步調查，目前已勒令現場停工、派員檢查，如果作業過程不符安全規範，依職安法最高可處雇主30萬元罰鍰。