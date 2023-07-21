冷氣機17樓墜落砸死21歲女大生！粗心工人：以為螺絲已經鎖緊了

冷氣掉落砸死女大生！新北工務局曝「1原因」：裁定無法可罰

▲新北板橋新埔捷運站外，發生冷氣由17樓墜落「砸死」女大生意外事故，事後有住戶指管委會規定不得裝冷氣在外牆，認為此案違規。對此，新北市府工務局指出因管委會有同意施工，未違反《公寓大廈管理條例》，無從裁罰。（圖／翻攝畫面）
▲新北板橋新埔捷運站外，發生冷氣由17樓墜落「砸死」女大生意外事故，事後有住戶指管委會規定不得裝冷氣在外牆，認為此案違規。對此，新北市府工務局指出因管委會有同意施工，未違反《公寓大廈管理條例》，無從裁罰。（圖／翻攝畫面）

記者孫唯容／綜合報導

新北板橋新埔捷運站外，發生冷氣由17樓墜落「砸死」女大生意外事故，事後有住戶指管委會規定不得裝冷氣在外牆，認為此案違規。對此，新北市府工務局指出因管委會有同意施工，未違反《公寓大廈管理條例》，無從裁罰。

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昨天下午1時許，位於板橋新埔捷運站2號出口旁的大樓，一名房東找來李姓工人安裝窗型冷氣，過程中發生意外，導致重約30公斤的冷氣由17樓墜落，當場砸中樓下等待公車的黃姓女大生，緊急送醫搶救仍不治；李男事後向警方供稱，原本以為冷氣已經安裝固定好，所以才將手鬆開，不料冷氣機卻突然墜下砸死人，全案朝過失致死罪偵辦。

▲新北市勞檢處前往發生冷氣機主機飛落的社區大樓17樓現場勘查。（圖 ／新北市勞動檢查處提供）
▲該社區管委會明確規定外牆禁止安裝冷氣，但允許在內凹花台上進行安裝。（圖 ／新北市勞動檢查處提供）
事後，該棟大樓有住戶出面表示，管委會曾公告，住戶的冷氣要統一安裝在指定地方，冷氣空調安裝須知更提到「空調主機及其管線不得架設於大樓外牆上」，並提到安裝前需先向管理中心告知，並確認可安裝位置，是17樓房東卻違規裝冷氣，才導致這起奪命事故。

對此，新北市工務局昨天晚間表示，該社區管委會明確規定外牆禁止安裝冷氣，但允許在內凹花台上進行安裝。經過調查，發現17樓房東在內凹花台上安裝冷氣獲得了管委會的同意，因此並未違反《公寓大廈管理條例》，故無法被裁罰。

新北勞工局則指出，此案已涉刑法過失致死罪嫌，施工單位人員都由警方製作筆錄，勞檢處後續將詢問並進行進一步調查，目前已勒令現場停工、派員檢查，如果作業過程不符安全規範，依職安法最高可處雇主30萬元罰鍰。


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