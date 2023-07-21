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中印關係影響全亞洲！經濟學人：若有改善　地緣政治將迎巨變

▲中國與印度區域角力頻頻，被比喻為「龍象之爭」，然而有外媒分析，若2國決定放下爭端改為合作，將影響亞洲及地緣政治局勢。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國與印度區域角力頻頻，被比喻為「龍象之爭」，然而有外媒分析，若2國決定放下爭端改為合作，將影響亞洲及地緣政治局勢。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國與印度因為邊境爭端，近年已數度爆發武裝衝突，作為繼中國之後、亞洲新人口大國，印度的選擇也影響亞洲布局，外媒《經濟學人》分析，若中印2國有朝一日決定放下爭端，美國及其盟友可能會面臨一些麻煩，並影響地緣政治發展。

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據報導，中國與印度在過去百年間，互相都看不上對方，中國蔑視印度動蕩的政治、破舊的基礎設施和貧困；印度則以恐懼和嫉妒的眼光看待中國，希望得到平等對待。自2020年、中印邊境流血衝突以來，美國與印度的結盟有加快趨勢，印度擴大與美國合作，參與由美國或其友邦主導的聯合演習，美日澳印「四方安全會談」（QUAD）也將印度拉進美國的印太戰略。

在俄烏戰爭爆發後，由於北京始終持模糊態度，印度也擔心自己會過度依賴俄羅斯武器，進一步威脅到國家安全，故轉而希望美國能出售更多先進武器，給予更多軍事援助，這點體現在今年6月，印度總理莫迪訪美期間，與華府達成的多項協議，包含美製MQ-9B「海上衛士」（SeaGuardian）無人機，以及允許在印度本土共同製造戰鬥機引擎等等。

不過，隨著美中競爭白熱化，中印似乎也展現了淡化邊境問題的意圖，經過18輪磋商後，中印部隊已從5個衝突熱點撤出，建立雙方均不巡邏的「緩衝區」。即使政治處於緊張關係，中印貿易也因邊境衝突時有起伏，印度甚至一度以安全問題為由，封殺約320款中國應用程式，但整體而言，雙邊貿易額仍呈現逐年上漲趨勢。

此外，由於中國近年面臨經濟放緩、少子化、與西方國家關係惡化等挑戰，印度卻已反超中國，成為全球人口第一大國，中國企業現在也將印度視為重要業務成長來源，高盛甚至預測，2075年印度或許會成為僅次於中國的全球第2大經濟體。

雖然經濟交流升溫，並不保證就能從此免於邊境衝突或戰爭，但《經濟學人》認為，中印不斷深化的商業關係，將在決策中發揮更多作用，習近平與莫迪都希望在全球發揮更多影響力，在部分事務上也有相似的立場，如：拒絕西方對人權和氣候變遷的批評、拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭、對伊斯蘭極端主義同感擔憂。

報導最後提到，以大國相處的現實角度來看，中印兩國化敵為友，固然會讓期盼印度制衡中國的人失望，也不利於美國為首的西方陣營，但在全球充滿不確定性的時代，這也許是條亞洲大國之間，建立可持續、互利關係的實際道路。

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