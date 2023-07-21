中印關係影響全亞洲！經濟學人：若有改善　地緣政治將迎巨變

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在俄烏戰爭爆發後，由於北京始終持模糊態度，印度也擔心自己會過度依賴俄羅斯武器，進一步威脅到國家安全，故轉而希望美國能出售更多先進武器，給予更多軍事援助，這點體現在今年6月，印度總理莫迪訪美期間，與華府達成的多項協議，包含美製MQ-9B「海上衛士」（SeaGuardian）無人機，以及允許在印度本土共同製造戰鬥機引擎等等。
不過，隨著美中競爭白熱化，中印似乎也展現了淡化邊境問題的意圖，經過18輪磋商後，中印部隊已從5個衝突熱點撤出，建立雙方均不巡邏的「緩衝區」。即使政治處於緊張關係，中印貿易也因邊境衝突時有起伏，印度甚至一度以安全問題為由，封殺約320款中國應用程式，但整體而言，雙邊貿易額仍呈現逐年上漲趨勢。
此外，由於中國近年面臨經濟放緩、少子化、與西方國家關係惡化等挑戰，印度卻已反超中國，成為全球人口第一大國，中國企業現在也將印度視為重要業務成長來源，高盛甚至預測，2075年印度或許會成為僅次於中國的全球第2大經濟體。
雖然經濟交流升溫，並不保證就能從此免於邊境衝突或戰爭，但《經濟學人》認為，中印不斷深化的商業關係，將在決策中發揮更多作用，習近平與莫迪都希望在全球發揮更多影響力，在部分事務上也有相似的立場，如：拒絕西方對人權和氣候變遷的批評、拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭、對伊斯蘭極端主義同感擔憂。
報導最後提到，以大國相處的現實角度來看，中印兩國化敵為友，固然會讓期盼印度制衡中國的人失望，也不利於美國為首的西方陣營，但在全球充滿不確定性的時代，這也許是條亞洲大國之間，建立可持續、互利關係的實際道路。