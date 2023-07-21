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花4268元吃「饗A Joy」怎麼吃才回本？　300多道菜精挑13款快筆記

▲一次要花4268元才能吃「饗A Joy」，怎麼吃才回本？首要推薦菜色就是生猛海鮮，包含紅蟳、麵包蟹、燙蝦等。（圖／記者葉盛耀攝）
▲一次要花4268元才能吃「饗A Joy」，怎麼吃才回本？首要推薦菜色就是生猛海鮮，包含紅蟳、麵包蟹、燙蝦等。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

創下Buffet史上餐價最高價位的「饗A Joy」，將在7月23日(週日)當天於台北101的86樓正式開幕，也是全台最高Buffet餐廳，午餐共有兩時段、每人餐架3280+10%元（3608元）、晚餐時段每人則高達3880+10%元（4268元）。花了如此高價位，怎麼吃才能回本？號稱300多道料理中，到底要精選哪些料理必吃？《NOWnews今日新聞》為您精準整理。

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《饗A Joy》標榜形塑「一餐區、一名店」之境意，取各區主題概念結合文字之美，打造出獨特的氛圍感。在用餐空間設計上，揉合了台灣的地貌與文化意涵，透過「山」、「海」、「城」、「原」的4個境向，打造出沈浸式的餐飲體驗，並以此4個境向再分出8大美食區，總計約有307道菜，不可能全部都吃下肚，不如精選幾樣來好好品嘗。

📍麵包蟹、紅蟳
位在「海」境餐區-豐潮區，這些生猛海鮮本就在「饗A Joy」的姊妹Buffet品牌「饗饗」是招牌菜，紅蟳肉質飽滿、麵包蟹有豐足蟹黃。

▲生猛海鮮本就在「饗A Joy」的姊妹Buffet品牌「饗饗」是招牌菜，包含有肉質飽滿的紅蟳、豐足蟹黃的麵包蟹等。（圖／記者葉盛耀攝）
▲生猛海鮮本就在「饗A Joy」的姊妹Buffet品牌「饗饗」是招牌菜，包含有肉質飽滿的紅蟳、豐足蟹黃的麵包蟹等。（圖／記者葉盛耀攝）
📍現開直送生蠔
位在「海」境餐區-豐潮區，嚴選日本、加拿大活生蠔，且師傅現開，大顆飽滿，保有磯味，加上醬汁、檸檬汁等，相當過癮。位在動線進來第一區，但師傅們建議民眾不要第一個就吃這道生冷食物，先墊個胃暖一下再來品嘗。

▲嚴選日本、加拿大活生蠔，且師傅現開，大顆飽滿，保有磯味與鮮甜。（圖／記者葉盛耀攝）
▲嚴選日本、加拿大活生蠔，且師傅現開，大顆飽滿，保有磯味與鮮甜。（圖／記者葉盛耀攝）
📍松葉蟹握壽司、A5和牛握壽司、胭脂蝦壽司、炙燒黑鮪大腹握壽司
位在「海」境餐區-時濤區域，師傅現場製作，正好尺寸不大，一口一個，能嘗出高檔食材的迷人滋味。

▲松葉蟹握壽司、A5和牛握壽司、胭脂蝦壽司、炙燒黑鮪大腹握壽司等，師傅現場製作，正好尺寸不大，一口一個。（圖／記者葉盛耀攝）
▲松葉蟹握壽司、A5和牛握壽司、胭脂蝦壽司、炙燒黑鮪大腹握壽司等，師傅現場製作，正好尺寸不大，一口一個。（圖／記者葉盛耀攝）
📍現切伊比利火腿
位在「海」境餐區-沁波區，即沙拉鮮果區，有產地直送蔬果，還有高檔熟肉冷盤，最重要的是現切伊比利火腿佐蜜瓜與起司。

▲整支伊比利火腿現場片下，可搭佐蜜瓜、起司、無花果等品嘗，相當大氣。（圖／記者葉盛耀攝）
▲整支伊比利火腿現場片下，可搭佐蜜瓜、起司、無花果等品嘗，相當大氣。（圖／記者葉盛耀攝）
📍烤帝王蟹腳
位在「原」境餐區-熾原區，除了烤香魚，最搶眼非現烤的帝王蟹腳莫屬，肉質飽滿鮮甜。

▲烤物區的烤帝王蟹腳，有著飽滿又細嫩的肉質，同樣能無限取用。（圖／記者葉盛耀攝）
▲烤物區的烤帝王蟹腳，有著飽滿又細嫩的肉質，同樣能無限取用。（圖／記者葉盛耀攝）
📍肋眼牛排
位在「原」境餐區-然然區，標榜烤炙到最適當的熟度，肉質挑選也有豐富油花，由師傅現場現切下來，搭配帶點酸味的特製沾醬，很是美味。

▲肋眼牛排火候處理得好，柔嫩不乾澀。（圖／記者葉盛耀攝）
▲肋眼牛排火候處理得好，柔嫩不乾澀。（圖／記者葉盛耀攝）
📍龍蝦與活鮑魚
位在「原」境餐區-然然區，與高檔鐵板燒餐廳同樣模式，鐵板熱煎並加蓋燜至剛好的熟度，玫瑰龍蝦鮮甜Q實；尺寸頗大的活宜蘭鮑魚，吃起來Q嫩過癮。

▲鐵板熱煎並加蓋燜至剛好的熟度，玫瑰龍蝦鮮甜Q實。（圖／記者葉盛耀攝）
▲鐵板熱煎並加蓋燜至剛好的熟度，玫瑰龍蝦鮮甜Q實。 （圖／記者葉盛耀攝）
📍酥皮花膠佛跳牆與花膠燉湯
位在「城」境餐區-乘城區，吃得到高檔粵菜料理才會有的花膠，其中佛跳牆中除了花膠，更有鮑魚、瑤柱等，味道醇厚又不失鮮爽。

▲其中的酥皮花膠佛跳牆，酥皮地下除了有花膠，更有鮑魚、瑤柱等，味道醇厚又不失鮮爽。（圖／記者葉盛耀攝）
▲其中的酥皮花膠佛跳牆，酥皮地下除了有花膠，更有鮑魚、瑤柱等，味道醇厚又不失鮮爽。（圖／記者葉盛耀攝）
📍牛肉湯
位在「城」境餐區-乘城區，使用到日本A5和牛與Prime級去骨小排，似是牛五花部位，帶漂亮油花，現沖入牛高湯，滋味鮮甜清香。

▲以A5和牛加上Prime級去骨小排，做成現沖牛肉湯。（圖／記者葉盛耀攝）
▲以A5和牛加上Prime級去骨小排，做成現沖牛肉湯。（圖／記者葉盛耀攝）
📍魚米之香帝王蟹西施米泡飯
位在「城」境餐區-乘城區，標榜以龍蝦殼、蝦等各式海鮮熬煮出的鮮醇高湯，加入帝王蟹肉後再撒上現炸過的脆米，具視覺效果。

▲以A5和牛加上Prime級去骨小排，做成現沖牛肉湯。（圖／記者葉盛耀攝）
▲以A5和牛加上Prime級去骨小排，做成現沖牛肉湯。（圖／記者葉盛耀攝）
📍小籠湯包
位在「城」境餐區-乘城區，強調現作，且達到每顆21摺的松露小籠湯泡、蟹黃小籠湯包，小巧可口。

▲強調現捏，且達到每顆21摺的松露小籠湯泡、蟹黃小籠湯包。（圖／記者葉盛耀攝）
▲強調現捏，且達到每顆21摺的松露小籠湯泡、蟹黃小籠湯包。（圖／記者葉盛耀攝）
📍甜點
位在戀戀區，找來法式甜點品牌「法朋」主廚李依錫指導，設計出「翠玉」，麝香葡萄片成薄片，貼在半圓形慕斯上頭，加上脆餅等裝飾，還找來 「Double V」冰淇淋，費工的盤飾甜點，有如fine dinning餐廳的尾道精緻菜餚。

▲聯名知名甜點品牌「法朋」，合作設計出「翠玉」等各種盤飾甜點。（圖／記者葉盛耀攝）
▲聯名知名甜點品牌「法朋」，合作設計出「翠玉」等各種盤飾甜點。（圖／記者葉盛耀攝）
📍咖啡、調酒與茶飲
位在漫漫津澤區，其中的咖啡與有WBC世界冠軍吳則霖創立的「興波咖啡Simple Kaffa」合作，做出多款咖啡特調，像是「寶島蜜境」，是以濃縮咖啡加上番茄汁、芭樂汁與些與釀製莓果，味道似西西咖啡，卻又更柔和且芳雅。另外，茶飲與「冉冉茶室」合作、調酒則與Perry's Palate Plan合作。

▲飲品區中的咖啡，與有WBC世界冠軍吳則霖創立的「興波咖啡Simple Kaffa」合作，做出多款咖啡特調，像是「寶島蜜境」。（圖／記者葉盛耀攝）
▲飲品區中的咖啡，與有WBC世界冠軍吳則霖創立的「興波咖啡Simple Kaffa」合作，做出多款咖啡特調，像是「寶島蜜境」。（圖／記者葉盛耀攝）
「饗A Joy」以「寫給世界的一封美味情書！」為口號，整體規畫以台灣飲食脈絡為底蘊，海洋大地之華為骨幹，食材選擇就是台灣當季食材，像是來自阿里山的新鮮現磨山葵、屏東古法釀造的手工醬油、南投職人堅持造就莊園級茶葉、每日入港基隆崁仔頂的海鮮、嘉義縣布袋鎮以手工日晒鹽聞名的鹽等，強調一種最在地卻也很有世界觀的特色。

📍要花4000元以上到底值不值？
來到這裡，從台北101的86樓可以享高空獨有美景，將整個台北盆地景致盡收眼底，而餐廳的擺設與裝潢更是多位名家設計，就連現場音樂、特別訂製的制服，也都相當講究。至於為什麼當初會挑戰如此天花板的訂價？饗賓餐旅集團總經理陳毅航提到，當初只是以匯聚台灣各地好食材為主軸，一開始真的沒有設定上限，直到最後確認好所有菜色後才訂出了這個價格，而定價後也沒再調整，僅思考了幾天，就確定發布了。

至於要花4268元來吃一頓Buffet到底值不值？總經理陳毅航也說，這個數字或許應該還要再考量到有無敵景觀，「畢竟單純上101觀景台也是要付費的」。但純粹細觀「饗A Joy」一次端出300多道美食，除了強調在地，聯名好幾家台灣知名品牌；也用上了價格高昂如帝王蟹、A5和牛、美國肋眼牛排、伊比利火腿等進口高檔食材。不論如何，或許等我們有越大的肚子，能一次塞下越多食物時，就會無庸置疑地感到超值了吧！

▲「饗A Joy」位在101的86樓，有著可以俯瞰整個台北盆地美景的優勢。　（圖／記者蕭涵云攝）
▲「饗A Joy」位在101的86樓，有著可以俯瞰整個台北盆地美景的優勢。　（圖／記者蕭涵云攝）
另外，繼「饗A Joy」之後，漢來美食也透露，旗下的buffet品牌「漢來海港自助餐廳」將有「進階版」，進駐位於南港的台北漢來飯店內，並將在9月份將開放訂位，屆時來美食APP推出超級優惠方案。以往，漢來海港自助餐廳對外宣稱的定位是「每一個餐檯區相當於一家主題餐廳的廚房規格」，如今升級版的漢來海港則首次對外喊出訴求賣點：「一座餐檯即一家Fine dining餐廳」，價格未定，但不會挑戰「饗A Joy」的天價。
 

▲漢來美食旗下漢來海港自助餐廳目前共有7家分店，今年10月將在即將開幕的台北漢來飯店內，開設升級版的漢來海港自助餐廳。（圖／漢來美食提供）
▲漢來美食旗下漢來海港自助餐廳目前共有7家分店，今年10月將在即將開幕的台北漢來飯店內，開設升級版的漢來海港自助餐廳。（圖／漢來美食提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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