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李玟黑白玫瑰訃聞曝光！家屬不收白包　富商老公、2繼女名字消失

▲李玟（左）訃聞公開見報，不見老公Bruce和兩位繼女名字。（圖／翻攝自李玟IG）
▲李玟（左）訃聞公開見報，不見老公Bruce和兩位繼女名字。（圖／翻攝自李玟IG）

記者楊穎軒／綜合報導

華語樂壇天后李玟（CoCo）月初不敵憂鬱症選擇離開人世，享年48歲，告別式預計本月31日舉行，家屬今（21）日在香港多家報紙正式刊登訃聞，上頭不見李玟富商老公Bruce和2名繼女的名字。

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▲李玟48年人生、演藝舞台提前謝幕。（圖／翻攝自李玟臉書）
▲李玟一生燦爛又精彩，48年人生、演藝舞台提前謝幕。（圖／翻攝自李玟臉書）
公開的訃聞以白底黑字呈現，左右角落有黑白玫瑰圖案，內文寫著李玟逝世地點、日期，告別式將於7月31日下午4點在北角香港殯儀館一樓大廳設置靈堂，下午6點至晚上10點開放歌迷追思，隔天8月1日上午10時30分出殯，並懇辭奠儀，或可捐給香港瑪麗慈善基金、關愛基金等公益單位。

▲李玟訃告全文。（圖／翻攝自微博）
▲李玟訃告全文。（圖／翻攝自微博）
訃聞中署名李玟兩位胞姊李秋林、李思林及大姊夫，沒有李玟加拿大籍富商老公Bruce Rockowitz（樂裕民）和兩名繼女的姓名。李玟去年夏天告知摯友、大陸音樂製作人孫僑志和大姊自己罹患身心症，還叮嚀孫僑志答應她要保守祕密，不願讓脆弱的一面被外界知悉，令人萬般不捨。

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