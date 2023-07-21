李玟黑白玫瑰訃聞曝光！家屬不收白包 富商老公、2繼女名字消失
華語樂壇天后李玟（CoCo）月初不敵憂鬱症選擇離開人世，享年48歲，告別式預計本月31日舉行，家屬今（21）日在香港多家報紙正式刊登訃聞，上頭不見李玟富商老公Bruce和2名繼女的名字。
記者楊穎軒／綜合報導
公開的訃聞以白底黑字呈現，左右角落有黑白玫瑰圖案，內文寫著李玟逝世地點、日期，告別式將於7月31日下午4點在北角香港殯儀館一樓大廳設置靈堂，下午6點至晚上10點開放歌迷追思，隔天8月1日上午10時30分出殯，並懇辭奠儀，或可捐給香港瑪麗慈善基金、關愛基金等公益單位。
訃聞中署名李玟兩位胞姊李秋林、李思林及大姊夫，沒有李玟加拿大籍富商老公Bruce Rockowitz（樂裕民）和兩名繼女的姓名。李玟去年夏天告知摯友、大陸音樂製作人孫僑志和大姊自己罹患身心症，還叮嚀孫僑志答應她要保守祕密，不願讓脆弱的一面被外界知悉，令人萬般不捨。
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