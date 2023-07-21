10歲開始長痘痘到40歲　醫：及早用藥才不會變月球表面！

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好發期延長達30年以上 嚴重影響人際與心理健康青春痘在醫學上稱為痤瘡，是許多人在青春期的惡夢，觀察發現近年好發年齡有同時下降與上升的趨勢，由10歲開始，到40多歲都可能深受青春痘所苦。「我的診間最小就有遇過小學3年級，也就是才9歲的患者。」台灣青春痘暨玫瑰斑協會理事長邱品齊醫師表示，青春痘好發年齡區間大幅上下擴增，算一算竟超過30年！導致好發期間延長原因很多元，除飲食油膩、大量攝取精緻甜食或奶製品等導致營養過剩外，其他如空氣汙染、壓力累積等等，也都是可能元兇之一。
青春痘不單只是皮膚健康的問題，更會影響患者的自信與人際關係，對於心理健康產生巨大的負面影響。診間就經常碰見嘗試了許多方法，痘痘卻越長越多，身心俱疲後才來求診的患者。「青春痘是可以被根治的，關鍵就是要及早就醫！」邱品齊理事長分析，滿臉痘痘的患者，很容易會被取戲謔、難聽的綽號，青少年時期同儕間言語嘲笑、霸凌，讓正處於人格成長期的孩子，對外觀失去自信，導致憂鬱、甚至容貌焦慮。此外，有時身邊家長或老師的『勸告』，如「你就是因為甜食、油炸物吃太多！」、「要好好清潔、早睡早起！」等言語，反而讓已經嘗試過眾多努力的痘痘族本人更加受傷。
痘痘就醫不要等 掌握關鍵「發炎早期」治癒青春痘要不留疤，治療應越早越好，邱品齊理事長解釋，發炎越嚴重、時間越久，治療就越費工夫，也越容易留下痘疤；反之若能在初期，甚至在粉刺階段即尋求皮膚科專業治療，就能事半功倍。
林口/台北長庚醫院皮膚部主治醫師王芳穎醫師呼應，青春痘治療不要拖延，『現在』就是最好的時機！以目前的醫學進展，青春痘治療已十分先進，醫師能使用的治療武器也相當多元，依據患者的狀況，包括外用藥膏、口服藥物、局部治療與光電治療等，4大治療方式可選擇搭配。「青春痘的成因很多，型態也有多種分類，且青春痘在不同階段最適合的治療方式也不一樣，依照不同膚質給予個人化的治療才能事半功倍。診間常碰到聽朋友說擦了什麼藥有效就拿來擦，卻越擦皮膚越糟的案例。唯有求診於皮膚專科醫師，才能達到最佳療效。」
提升順從性！新一代複方外用A酸清除率達3倍 越早使用越有效防痘疤王芳穎醫師表示，外用藥膏是青春痘治療最常使用的治療方式，包含外用A酸、杜鵑花酸、外用抗生素、過氧化苯（BPO）藥膏等。因為每種藥膏效用不同，而過往成分上多為單方，所以臨床開藥時經常會將兩種單方搭配在一起使用，但有些藥膏會避免同時塗抹，臨床上會要求患者早晚分開使用，多少會造成不便，降低藥物順從性。
近期在台灣取得藥證上市的「新一代複方外用A酸」，結合0.3% Adapalene的外用A酸以及2.5%的過氧化苯，其中外用A酸Adapalene可代謝角質、粉刺、抗發炎與預防痘疤；而過氧化苯則是可透過釋放活性氧化物達到殺菌、消炎的效果，也不會產生抗藥性。複方外用A酸結合了兩種常用外用藥膏的成分優勢，且外用A酸Adapalene的濃度也較目前健保給付的0.1%，提升至0.3%，所以能更有效地調理角質、代謝粉刺，同時減少發炎和預防痘疤形成。
根據國際臨床試驗結果，使用新一代複方外用A酸，青春痘及粉刺清零的比例，可明顯較對照組提高三倍達64.2%，且觀察到越早使用，效果越顯著。此外，跟使用兩種單方藥膏相比，因為方便性提高，可預期患者順從性也會大幅提高，讓治療效果更確實。
抗痘讓專業的來！醫師陪伴下遠離痘痘威脅「成功抗痘3關鍵階段：預防/治療/追蹤，若都掌握就能遠離痘痘威脅！」邱品齊理事長代表台灣青春痘暨玫瑰斑協會呼籲，青春痘可以透過正確清潔、適當保養與調整飲食與生活習慣等方式預防；若已開始長痘痘，應儘早前往皮膚科求醫，依照痘痘的狀況接受相應的醫療，越早治療，留下痘疤的機率就越低；開始治療後也要多點耐心，通常青春痘治療需要數週到數月的時間才會見效，期間切勿自行停藥或放棄回診追蹤，藥物如果產生副作用，應要主動跟主治醫師反應，讓醫師能適時評估與調整用藥。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58621
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