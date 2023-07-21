台積電法說會後臉綠跌3.6% 台股早盤大跌逾300點
台積電昨（20）日法說會，二度下修全年營收，ADR暴跌5%，美股四大指數昨日也跌多漲少，其中費城半導體跌3%多，台北股市今（21）日也弱勢走跌，早盤大跌逾300點，下殺來到16859點，萬七大關失守。台積電更是臉綠，早盤跌22元，來到557元，跌幅3.6%。其他電子股如聯發科跌5%，緯創與廣達跌3%，不過也有部分AI股續強，至於觀光股則逆勢走高。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數20日上漲163.97點，或漲0.47%，收35225.18點；標普500指數下跌30.85點，或 跌0.68%，收4534.87點；那斯達克綜合指數下跌294.71點，或跌2.05%，收14063.31點；費城半導體指數下跌137.81點，或跌3.62%，收3663.85點。
受到美股與台積電ADR走跌影響，台股也弱勢走跌，早盤大跌逾300點，下殺來到16859點。晶圓代工龍頭、權值王台積電昨日法說會，展望第三季，預期合併營收介於167至175億美元，約略比市場預估的低，看全年美元營收，衰退幅度則從衰退1到6%擴大到10%，ADR暴跌5.05%，今日股價也臉綠，早盤跌22元，來到557元，跌幅3.6%。聯電與世界先進也跌2.7%，力積電跌1.8%。
其他重要電子股，如聯發科跌5%，來到656元。宏碁、南亞科、和碩、大立光、國巨、旺宏、台達電跌1到2%，日月光則跌3%。華碩逆勢走高，漲幅3.6%。至於AI股緯創與廣達跌3%，但也有部分續強，如華碩、東元、長佳智能等。而今日觀光股紅通通，早盤燦星旅、亞都飆漲停，易飛網漲8%，寒舍漲5%，夏都漲近4%。