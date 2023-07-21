杜蘇芮颱風生成！路徑往北修「侵台機率提高」 下周不排除發海警
杜蘇芮颱風誕生了！熱帶性低氣壓TD06今（21）日早上8時增強為輕度颱風，編號第5號颱風「杜蘇芮」，歐洲系集模式模擬的系集平均路徑向北調整，侵台機率有提高的趨勢，但「不確定性」很大，氣象局預報員指出，下周二至周三（25日、26日）颱風有機會通過巴士海峽，台灣不排除發海上警報。
記者鍾怡婷/綜合報導
今年第5號颱風「杜蘇芮」生成，氣象局預報員指出，颱風路徑預測會從菲律賓到巴士海峽間通過，但要觀察北轉角度，若提早北轉將往琉球方向前進；若比較晚才開始北轉，將從菲律賓走到巴士海峽，氣象局預報「杜蘇芮」從菲律賓到巴士海峽的移動路近機率較大，下周二到下周三有機會通巴士海峽，台灣不排除發布海警，但目前不確性大，請民眾進一步關注颱風動態。
氣象專家吳德榮在專欄指出，最新（20日20時）歐洲系集模式模擬的系集平均路徑向北調整，從菲律賓東方海面，先向北轉西北前進，經巴士海峽、通過台灣海峽南部，以目前模擬路徑而言，侵台機率有提高的趨勢，但「不確定性」很大，模式仍將繼績調整，應耐心觀察。
今天（21日）天氣跟昨天類似，環境吹偏東南風，臺東及恆春半島有零星降雨，各地中午前大多為多雲到晴的天氣，午後雷陣雨的機率高，尤其中南部地區及各山區雨勢明顯，容易出現局部大雨，且下雨時間較長，臺南以北入夜後仍有局部短暫陣雨，因此下午後出門需攜帶雨具備用，前往山區的朋友要注意坍方、落石及溪水暴漲。
溫度方面，高溫普遍在33到35度，臺北、苗栗、臺中、雲林、南高屏及東半部局部地區容易來到36度以上，外出請多補充水分避免中暑。