有子宮肌腺症等於不孕？醫：30歲以上「2項」檢查必做！

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子宮肌腺症VS子宮肌瘤 傻傻分不清同樣是女性常見婦科疾病，「子宮肌腺症」和「子宮肌瘤」兩種疾病常常讓民眾感到好困惑，台北中山醫院生殖醫學中心負責人李世明醫師表示，其實兩者疾病完全不同，不僅致病機轉不一樣，對身體的影響也不同。
子宮肌瘤多為良性的骨盆腔腫瘤，李世明醫師提到，可以想像成一顆顆的「貢丸」長在子宮內，一般而言只需定期追蹤即可，但如果肌瘤過大，已經造成嚴重經痛或已壓迫到其他器官，則需在醫師評估下進行肌瘤切除手術或消融處理。
至於子宮肌腺症，李世明醫師解釋，子宮肌腺症是子宮內膜「埋在」子宮肌肉層中，沒有特定形狀且是散在型的分布，因此更難處理、治療。且會隨著時間不斷積累擴散，瀰漫在整個子宮中，造成子宮腫大、劇烈疼痛。
子宮肌腺症影響懷孕 如何診斷、治療？子宮肌腺症好發於35歲以上熟齡女性，可以透過超音波、核磁共振作為診斷工具。李世明醫師提到，初期症狀通常不明顯，民眾常常會忽略身體警訊，直到經痛劇烈或是發現不孕才來求診，才發現已錯過黃金治療期，難以懷孕。因此建議30歲以上的女性應每年安排超音波及抹片檢查，及早發現及早治療。若出現月經量變多、劇烈經痛、下腹痛，或是經痛長達一週，都應立即就醫檢查。
至於子宮肌腺症如何影響懷孕，李世明醫師表示，子宮肌腺症壓迫到子宮腔會影響子宮蠕動，使精子不易輸送，間接影響自然受孕；肌腺瘤也會造成子宮發炎反應，使得胚胎不易著床；最後，因為身體辨識肌腺瘤為異常組織，也會誘發免疫細胞的攻擊，讓子宮長期處在發炎環境，導致流產率、早產率比常人高。
對於子宮肌腺症患者的生育情況確實較為艱鉅，李世明醫師表示，除了及早備孕之外，只要及早診斷治療，以目前的生殖醫學技術也能讓生產機率大幅提升！
子宮肌腺症的生育選項良好的子宮環境以及優良的胚胎皆為構成懷孕成功的要素，李世明醫師表示，會根據子宮肌腺症的嚴重程度不同，考量以手術或藥物的治療來改善子宮環境，等到症狀減緩到一個程度再立即安排懷孕。因此他建議以試管嬰兒療程，事先培養優良胚胎，再配合子宮肌腺症的治療抓準時機植入，更能增加成功機率。
藥物治療：因為子宮內膜的生長對於荷爾蒙敏感，會以荷爾蒙的調控來減緩症狀，如口服避孕藥減少經痛、調整月經週期；黃體素抑制女性荷爾蒙，讓子宮肌腺症漸漸萎縮並抑制生長等。
針劑治療：讓患者進入「假性更年期」數個月後，讓肌腺瘤萎縮至一定程度，並且在身體情況允許下盡快植入胚胎。
手術治療：子宮肌腺症的終極治療手段為「子宮切除」手術，不過子宮一旦切除即代表無法再生育，因此也會考慮以「減積」切除來治療。但李世明醫師提醒，手術有傷害到子宮環境的可能性，因此有懷孕考量的還是不大建議。他提到，目前還有海扶刀熱融技術，以超音波聚焦將異位的子宮內膜消融，也是一種選擇。
子宮肌腺症與懷孕的關係相當錯綜複雜，了解症狀、早期檢測是保障健康和順利懷孕的關鍵。李世明醫師叮嚀，若出現子宮肌腺症相關症狀：經痛劇烈、經血量增加、不規則出血，切勿忽視隱忍，應及早就醫諮詢並持續追蹤。30歲以上的民眾也建議每年安排超音波及抹片檢查，才不會錯失治療及備孕的黃金時機。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58614
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