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有子宮肌腺症等於不孕？醫：30歲以上「2項」檢查必做！

有子宮肌腺症等於不孕？醫：30歲以上「2項」檢查必做！
有子宮肌腺症等於不孕？醫：30歲以上「2項」檢查必做！

健康醫療網

【健康醫療網／記者林怡亭報導】女性每一次的月經都是子宮內膜增厚、剝落、排出的過程，而當子宮內膜異常「跑到」子宮肌肉層，就形成所謂的子宮肌腺症（子宮腺肌症、子宮肌腺瘤）。可能會伴隨劇烈經痛、經血量增加、不規則出血的症狀。除了影響懷孕；子宮環境不穩定也讓流產機率大幅上升...難道患有子宮肌腺症就等於不孕了嗎？其實只要每年保持檢查的好習慣，就能及早發現治療！

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子宮肌腺症VS子宮肌瘤　傻傻分不清

同樣是女性常見婦科疾病，「子宮肌腺症」和「子宮肌瘤」兩種疾病常常讓民眾感到好困惑，台北中山醫院生殖醫學中心負責人李世明醫師表示，其實兩者疾病完全不同，不僅致病機轉不一樣，對身體的影響也不同。

子宮肌瘤多為良性的骨盆腔腫瘤，李世明醫師提到，可以想像成一顆顆的「貢丸」長在子宮內，一般而言只需定期追蹤即可，但如果肌瘤過大，已經造成嚴重經痛或已壓迫到其他器官，則需在醫師評估下進行肌瘤切除手術或消融處理。

至於子宮肌腺症，李世明醫師解釋，子宮肌腺症是子宮內膜「埋在」子宮肌肉層中，沒有特定形狀且是散在型的分布，因此更難處理、治療。且會隨著時間不斷積累擴散，瀰漫在整個子宮中，造成子宮腫大、劇烈疼痛。

子宮肌腺症影響懷孕　如何診斷、治療？

子宮肌腺症好發於35歲以上熟齡女性，可以透過超音波、核磁共振作為診斷工具。李世明醫師提到，初期症狀通常不明顯，民眾常常會忽略身體警訊，直到經痛劇烈或是發現不孕才來求診，才發現已錯過黃金治療期，難以懷孕。因此建議30歲以上的女性應每年安排超音波及抹片檢查，及早發現及早治療。若出現月經量變多、劇烈經痛、下腹痛，或是經痛長達一週，都應立即就醫檢查。

至於子宮肌腺症如何影響懷孕，李世明醫師表示，子宮肌腺症壓迫到子宮腔會影響子宮蠕動，使精子不易輸送，間接影響自然受孕；肌腺瘤也會造成子宮發炎反應，使得胚胎不易著床；最後，因為身體辨識肌腺瘤為異常組織，也會誘發免疫細胞的攻擊，讓子宮長期處在發炎環境，導致流產率、早產率比常人高。

對於子宮肌腺症患者的生育情況確實較為艱鉅，李世明醫師表示，除了及早備孕之外，只要及早診斷治療，以目前的生殖醫學技術也能讓生產機率大幅提升！

子宮肌腺症的生育選項

良好的子宮環境以及優良的胚胎皆為構成懷孕成功的要素，李世明醫師表示，會根據子宮肌腺症的嚴重程度不同，考量以手術或藥物的治療來改善子宮環境，等到症狀減緩到一個程度再立即安排懷孕。因此他建議以試管嬰兒療程，事先培養優良胚胎，再配合子宮肌腺症的治療抓準時機植入，更能增加成功機率。

藥物治療：因為子宮內膜的生長對於荷爾蒙敏感，會以荷爾蒙的調控來減緩症狀，如口服避孕藥減少經痛、調整月經週期；黃體素抑制女性荷爾蒙，讓子宮肌腺症漸漸萎縮並抑制生長等。

針劑治療：讓患者進入「假性更年期」數個月後，讓肌腺瘤萎縮至一定程度，並且在身體情況允許下盡快植入胚胎。

手術治療：子宮肌腺症的終極治療手段為「子宮切除」手術，不過子宮一旦切除即代表無法再生育，因此也會考慮以「減積」切除來治療。但李世明醫師提醒，手術有傷害到子宮環境的可能性，因此有懷孕考量的還是不大建議。他提到，目前還有海扶刀熱融技術，以超音波聚焦將異位的子宮內膜消融，也是一種選擇。

子宮肌腺症與懷孕的關係相當錯綜複雜，了解症狀、早期檢測是保障健康和順利懷孕的關鍵。李世明醫師叮嚀，若出現子宮肌腺症相關症狀：經痛劇烈、經血量增加、不規則出血，切勿忽視隱忍，應及早就醫諮詢並持續追蹤。30歲以上的民眾也建議每年安排超音波及抹片檢查，才不會錯失治療及備孕的黃金時機。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58614

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