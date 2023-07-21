Kolas指控帶頭殘殺餵稿給媒體 陳瑩反擊：顛倒是非不是我的專長
前總統府發言人Kolas Yotaka捲入不倫戀風波未平，Kolas昨天爆料民進黨立委陳瑩帶頭殘殺，計畫性地鼓勵原告，扭曲對話脈絡，「餵稿」給周刊。對此，陳瑩今（21）日反擊說，顛倒是非不是她的專長，已報請黨中央要秉公處理、會對不實指控保留法律追訴權。
記者陳佩君／台北報導
Kolas Yotaka被周刊爆料，與負責貼身保護她的隨扈傳出不倫戀，Kolas近日透過臉書一一點名國民黨立委王鴻薇、傅崐萁等人「迫害者」，昨天又在臉書點名陳瑩，指陳是侵害她名譽、捏造「不倫」爆料的「誹謗者」，媒介將違法取得的抹黑資料交給週刊高層。
對此，陳瑩透過臉書回應，在仔細拜讀完之後，她只能說，這樣的內容實在不值得她花時間回應，更不願意配合演出。
陳瑩提到，當政治人物真的不是一件容易的事情， 20年來她和其團隊兢兢業業，不分黨派、不分族群、全心全力投入為族人服務，而「保護族人」，讓他們「平安健康，圓滿和樂」，更是從不敢懈怠的使命。
陳瑩表示，音樂系出身的她，與複雜的政治圈是很格格不入的，音樂的滋養及教會的教導，讓她20年來在這複雜的環境當中都還可以保有真性情、說真話，「顛倒是非不是我的專長！如果我做錯事了，我一定虛心檢討，好好道歉，絕對不會怪罪別人，更不會拖一堆人下水」。
陳瑩強調，她已是黨提名的候選人，針對kolas惡意攻擊她的言論，已報請黨中央要秉公處理，同時也會對kolas所提的不實指控保留法律追訴權。