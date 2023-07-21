台積電二度下修全年美元營收　外資力挺認為利空出盡

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至於外界先前預估可能下修全年展望，如今也確定二次下修全年美元營收，認為衰退幅度將從衰退1到6%擴大到10%，不過台積電預期庫存將於今年第四季結束。
台積電上次法說會表示，預期今年不含記憶體的全球半導體產值將衰退4到6%，其中晶圓代工產業產值將衰退約7到9%，但總裁魏哲家表示，第3季來自AI需求增加仍不能完全彌補當前庫存調整的狀況，預期今年晶圓代工產值將衰退15到17%。
針對AI，台積電看好相關需求，像是CPU、GPU或AI加速器應用，而目前其AI相關的營收佔總營收的6%，未來5年相關需求也將以近50%的年複合成長率增加，將進一步帶動台積電成長，因此資本支出維持320億美元至360億美元下緣區間的金額不變。
先進製程部分，總裁魏哲家表示，3奈米已進入量產、良率佳，升級版3奈米也預計於第四季量產，2奈米研發進度順利，預計也將於2025年量產。至於海外設廠部分，日本廠進度不變，將按照進度於2024年末進入量產，中國南京的擴廠持續進行中，至於德國特殊製程廠區則還在評估。
而大家關注的美國廠因能熟練安裝設備的人員數量不足，已從台灣調派以培養當地技術員工，但相關4奈米製程技術量產將從原先的2024年推遲到2025年，台積電強調這是短期的挑戰，認為還是能實現長期毛利率53%的目標。
雖然台積電二度下修全年美元營收，但有5到7家外資出具最新報告力挺台積電，認為可視為利空出盡，並預期景氣下半年將溫和回升，屆時將加速台積電2024年表現，也看好AI趨勢帶給台積電的營收獲利表現，尤其外資普遍認為台積電3奈米會從今年下半年到2024年有強勁成長，其營收規模可能會超越5奈米，因此有美系外資買進台積電，目標價650元，部分認為將超過7字頭，最高目標價來到718元。