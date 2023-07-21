批賴清德兩岸論述一變再變　民眾黨團：若當選總統恐出賣民眾利益

立委張其祿表示，對照賴清德參選以來的言論，其在國際關係及兩岸議題上，居然保持一貫的前後矛盾，賴清德「當台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了」這句話，反映他選擇繼續操弄「抗中保台」，使台灣人淪為中美兩強競爭、對抗的衝突火線馬前卒。《金融時報》報導也顯示美方對賴清德態度的焦慮與憂心，可以預見老是以「抗中保台」為主軸，卻缺乏保衛民主、和平、自由核心論述的賴清德與民進黨，他們的政見很快又要「髮夾彎」了。張其祿指出，賴清德的言論不但使台灣民選總統地位自矮身價，更顯示民進黨執政多年，過度偏向特定強勢國家，導致台海區域安全失衡，甚至陷入兵兇戰危當中。立委陳琬惠表示，賴清德預計8月出席巴拉圭總統就職典禮，途中過境美國，我國副總統過境美國已有多次前例，但美方似乎不得不向賴清德敲響警鐘，《金融時報》報導，美方認為賴清德近期言論與他們長期認知格格不入，美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）專家也指出，賴清德的說法超級沒幫助，且會加深華府一些專家對他的疑慮。在與世界強國維持外交關係的過程中，「過度冒險」並不適當，民眾黨團在此嚴正批評賴清德，相關言論破壞現有的穩定平衡，這種事態發展絕非台灣民眾所樂見。