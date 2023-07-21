批賴清德兩岸論述一變再變　民眾黨團：若當選總統恐出賣民眾利益

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賴香伶指出，如今國際局勢陷入「新冷戰時代」，台灣被迫在夾縫中求生存，面對外交困境，必須以多元外交手段處理危機，任何二分法言論都將限縮台灣發展，賴清德「走入白宮」激起兩岸對立，純粹只是政治操作，顯示民進黨黔驢技窮，又回到抗中保台、情緒勒索。然而如同柯文哲主席所說「保台不一定要嗆中」，台灣陷入藍綠惡鬥已久，親美、親中爭議不斷，這種不理性的二元對立一再撕裂台灣社會，藍綠政治人物藉機從中牟利，行為令人不齒。
立委張其祿表示，對照賴清德參選以來的言論，其在國際關係及兩岸議題上，居然保持一貫的前後矛盾，賴清德「當台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了」這句話，反映他選擇繼續操弄「抗中保台」，使台灣人淪為中美兩強競爭、對抗的衝突火線馬前卒。《金融時報》報導也顯示美方對賴清德態度的焦慮與憂心，可以預見老是以「抗中保台」為主軸，卻缺乏保衛民主、和平、自由核心論述的賴清德與民進黨，他們的政見很快又要「髮夾彎」了。陳琬惠直言，賴清德兩岸論述一變再變，從一開始的「務實台獨工作者」急轉「沒有統獨問題」、「反共不反中」，近期又回歸台獨設定，強迫民眾站隊。賴清德的兩岸論述一再凸顯他為了大選可以沖淡其台獨立場，連政治理念都能恣意轉變，未來若當選總統，台灣民眾的利益是否也能說賣就賣？她呼籲台灣應該透過參與「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等國際組織，擴大國際影響力，才能突破外交困境。
張其祿指出，賴清德的言論不但使台灣民選總統地位自矮身價，更顯示民進黨執政多年，過度偏向特定強勢國家，導致台海區域安全失衡，甚至陷入兵兇戰危當中。
立委陳琬惠表示，賴清德預計8月出席巴拉圭總統就職典禮，途中過境美國，我國副總統過境美國已有多次前例，但美方似乎不得不向賴清德敲響警鐘，《金融時報》報導，美方認為賴清德近期言論與他們長期認知格格不入，美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）專家也指出，賴清德的說法超級沒幫助，且會加深華府一些專家對他的疑慮。在與世界強國維持外交關係的過程中，「過度冒險」並不適當，民眾黨團在此嚴正批評賴清德，相關言論破壞現有的穩定平衡，這種事態發展絕非台灣民眾所樂見。
張其祿指出，賴清德的言論不但使台灣民選總統地位自矮身價，更顯示民進黨執政多年，過度偏向特定強勢國家，導致台海區域安全失衡，甚至陷入兵兇戰危當中。
立委陳琬惠表示，賴清德預計8月出席巴拉圭總統就職典禮，途中過境美國，我國副總統過境美國已有多次前例，但美方似乎不得不向賴清德敲響警鐘，《金融時報》報導，美方認為賴清德近期言論與他們長期認知格格不入，美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）專家也指出，賴清德的說法超級沒幫助，且會加深華府一些專家對他的疑慮。在與世界強國維持外交關係的過程中，「過度冒險」並不適當，民眾黨團在此嚴正批評賴清德，相關言論破壞現有的穩定平衡，這種事態發展絕非台灣民眾所樂見。