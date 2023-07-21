拍賣im.B主嫌日本名酒遭爆是「假貨」？士林分署回應
檢方持續偵辦im.B吸金案，主嫌曾耀鋒、女友張淑芬的名牌包、名酒及藝術品也遭檢方扣押，並囑託法務部行政執行署先行拍賣，近日吸引大批人潮競標搶購。未料，有得標民眾向媒體爆料，他砸34萬多元標得曾耀鋒的高檔日本山崎威士忌，疑似是假酒；士林分署今（21）日表示，拍賣前已連續3天舉辦鑑賞會，供民眾檢視，若仍有疑慮，可持物品及證明文件向分署陳述意見。
記者潘千詩／台北報導
士林分署表示，6月26日上午拍賣曾姓被告所有的山崎25年威士忌。因無法開瓶鑑定拍賣威士忌之真偽，因此在拍賣公告中載明買受人就物之瑕疵無擔保請求權，並請應買人自行確認是否為正品，拍定後不得以此為爭執主張撤銷拍賣。
為保障應買民眾之權益，讓法拍資訊更公開、透明，士林分署於6月14日、20日、26日共舉辦三場鑑賞會，讓有興趣應買者可以仔細觀檢視山崎25年威士忌之真偽，再決定是否應買。
此外，台北地檢署也在囑託拍賣前，委託台灣菸酒公司派員目視確認拍賣的酒品外觀上無明顯重大瑕疵。另於拍賣當天，士林分署點交拍賣物品於得標民眾時，仍請民眾先行確認無誤後再交由其保管拍賣物；若仍有疑慮，可攜帶物品及證明文件向承辦人員陳述意見，士林分署將妥適協助處理。