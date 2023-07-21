曹格失控喊「我好痛苦」消失一周！首發文親吐2字 近況曝光
金曲歌王曹格去年11月與吳速玲離婚，結束14年婚姻。14日曹格在社群上，瘋狂發文分享兩人合照，直呼「好痛苦，請幫幫我」，曹格演唱會在即，身心狀況令外界擔憂，19日他再度更新社群，寫下2字「家有（加油）」，粉絲紛紛湧入給予鼓勵。《NOWnews今日新聞》詢問曹格唱片公司，曹格身體狀況為何、演唱會準備進度，對方僅回覆「我們這次會統一發稿，ok.」
記者薛羽彤、吳雨婕/綜合報導
曹格近日將在家鄉馬來西亞舉辦演唱會，自從他暴走後，身心狀況令人擔憂，19日他再度更新IG，寫上「家有（加油）」，並曬出女兒Grace小時候可愛舉手的照片，網友紛紛給他鼓勵，「好開心能迎來哥的好消息！」、「加油~never give up.」、「可愛的姐姐 」。
繼發出女兒Grace的萌照後，曹格昨（20）日也曬出兒子Joe的照片寫下「牛高馬大…（人高馬大），但每天都像個小baby Joe。」此外，曹格《Crazy for LIVE》演唱會安可場，將於22日在馬來西亞雲頂雲星劇場開唱，他大方分享兩張演唱會通行證，要抽給幸運的粉絲。從貼文中可以得知曹格心情平穩，相較上禮拜狀態明顯好很多。