缺牙怎麼辦？傳統牙橋和植牙的差異？專業牙醫一次解析！

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植牙較傳統牙橋好清潔、壽命長 但須動刀且費用較高蔡沛佑醫師表示，缺牙的治療方式，主要分為「傳統牙橋」與「植牙」兩種。「傳統牙橋」做法，要先將鄰近健康牙齒磨小之後，套上三顆牙套彌補缺牙，整體療程較短，費用較低。然而傳統牙橋的缺點是，必須至少損傷兩顆鄰近的健康牙齒，且套上牙橋後，底下修磨過的健康牙齒清潔不易，容易卡食物殘渣，進而造成蛀牙或牙周病的風險。而「植牙」則是藉由手術方式植入人工牙根（植體），等待骨整合之後再製作假牙安裝於植體上，成果如同自然牙齒一樣穩固，且好清潔、壽命較長，另外也能分擔咬合力量，有效降低剩餘牙齒負擔。但植牙手術需動刀，術前須經由醫師評估身體條件，才能降低感染風險。整體施用費用較高，且須等待骨整合，因此治療時間較長。
植牙有感染風險 須找多年手術經驗資深醫師執刀也因植牙手術需動刀，且有感染風險，蔡沛佑醫師表示，找有多年手術經驗的資深醫師執刀，搭配完整術前評估以及無菌的手術環境，才能帶給您安心順利的手術過程。由於植牙是將人工牙根植入齒槽骨內，待兩者緊密接合後再裝上假牙，因此齒槽骨的穩固與否，就會影響植牙後的耐用度。於術前使用3D電腦斷層掃描來分析骨質與骨量，必要時透過補骨手術增強地基，便能降低手術風險，提升植牙穩定度與耐用度。而使用無菌器械與全罩鋪單則能避免交叉感染，守護您的健康。
植牙最好能有保固期內無償解決問題且不中途加價另外，蔡沛佑醫師補充，除了術前的評估以及手術過程中的醫療品質來保證安全外，術後的追蹤也很重要。透過術後關切來即時處理遇到的各種問題，以及半年定期回診，能更加確保植牙的成功與穩定。蔡沛佑院長表示，最好是能找到保固期內願意無償解決問題，且價格透明，不中途加價的牙醫診所，才能為您帶來保障。
蔡沛佑醫師也強調，縱使現今各類牙科技術已發展得非常完善，但植牙並非一勞永逸的事，真正成功與否還是取決於術後的照顧，若未能確實清潔口腔，依然會有蛀牙與牙周病發作的可能，還是必須正確刷牙來降低口腔內的細菌，維護口腔健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58615
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