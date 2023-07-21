高中要學會三種語言！越南投資教育　世銀：水準超越英國和加拿大

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越南政府在師資體系的投資也不手軟，越南對各省份的教育要求佔國家GDP的20%，而台灣的教育佔比僅為12.2%，足見當局對教育的重視。曾前往越南的旅客或許會驚訝，有時路邊攤販老闆的兒女會突然說一大段流利的英語，甚至有司機會跟你說中文，除了得益於政府對教育的重視，人民的學習慾望也普遍較旺盛。目前越南教育的弱勢在於高等教育，並且科技和管理人才稀缺，如果政府想更上一層樓，必須培養高等教育人才。不過基礎教育方面，則受到外國專家肯定。
根據《越通社》報導，英國週刊《經濟學人(The Economist)》甚至以大篇幅報紙版面，描述越南教育水準驚人，反映在閱讀、科學表現和數學領域，越南政府不惜投入資金在培育師資和管理優良教師，讓越南兒童能接受良好的教育。該報導引用斯德哥爾摩經濟學院曾對衣索比亞、印度、祕魯和越南的學生進行的測驗，實驗發現在5到8歲年齡段，越南學童的成績遙遙領先。與其他相對貧窮的國家比較，只有越南的教育水準逐年上升，並且素質不斷改善。
另外，專家將此優異表現歸功於政府用心投資師範體系，當地老師會不斷進修和培訓，並且可以自由地設計課程，讓課程更吸引人，為了解決城鄉師資不均問題，前往偏鄉的老師可以獲得比都市的老師更高的薪水，而老師的表現評估則是基於學生的成績成長率，因此每個老師都用心設計課程，讓學生更願意吸收新知。