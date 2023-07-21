名家論壇》黃創夏／國民黨必崩解　柯文哲未必得利

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面對2024正是國民黨崩解的最後一役，窮得只剩下「黨紀」且還嚇不倒人的國民黨，所謂的「陸軍」基層組織早就是「寄人籬下」，是依附著那些被黨中央和雙北的那些「宮廷藍」以及「宮鬥藍」所嫌棄的「牛鬼蛇神」地方派系。
國民黨應該認清事實：不要以為那些縣市長和縣市議員是靠國民黨的組織所打下來的，根本是「附身」在各地所謂的「牛鬼蛇神」拿到的虛假成果。
如果朱立倫、金溥聰與侯友宜遲遲不願意面對真相，那就特別提醒他們去看看2022年的大選當中，苗栗縣和新竹市，那些地方派系如果願意掛國民黨招牌，是「施捨」國民黨啦。
如果他們翻臉，就算國民黨不承認他們是國民黨提名，照樣當選。同樣的局面在今年的立法委員選舉上，除了雙北都會區，朱立倫、金溥聰和侯友宜真的以為他們真的在乎國民黨那個毫無效用的「黨紀」？
至於「誠信」，落跑者哪有誠信可言？
說穿了，侯友宜退不退，已經無關宏旨了，反正就是一場鬧劇，別說前進總統府，連立委都會被殲滅多好幾席！
民進黨卻不要太高興，賴清德遲遲沒有突破「三成五」的天花板，除了背負八年完全執政包袱之外，民進黨的愧對轉型正義而且不斷當提款機也是一個重要因素。
寧靜革命之後，民進黨廉價運用「白色恐怖」和「轉型正義」當成選舉提款機，特別是當「黨外」與「美麗島世代」凋零之後，實用主義當道的「律師世代」和更現實主義的「機要世代」更是將「轉型正義」視為廉價的血滴子，只會拿來對付想要對付的敵人。
其次就是民進黨內許多不肖分子的「墮落有理、貪腐無罪」的自我麻醉，正因為只是把轉型正義當成是選舉提款機，民進黨也沒有真正去檢討那些威權時代的「合法但不正當的暴力」，反而自認為國民黨時代無惡不作，「再怎麼壞也沒有國民黨壞」的自我麻痺當中，造成許多人不討厭賴清德但討厭民進黨！
這就是「非綠」大板塊已經取代「泛藍」的根本原因，而未來數月內，仍將有激烈的演化。
關鍵在於未來的柯文哲和郭台銘的競合演變！
柯文哲的「鐵粉」確實存在，不過卻不是氣勢展示，將是柯文哲的「反曲點」，這段日子的持續看漲將要終結，民調趨勢的「正成長斜率」即將反轉成是「負成長下跌」。
原因就是這群「鐵粉」對許多選民來說，已經給人「太有威脅感」的壓力，而且這種壓力不但讓許多人想到了前些年的「韓粉出征，寸草不生」的夢靨，這批「鐵柯粉」年齡比韓粉更年輕、性別更陽剛、而且更排他，那種「剽悍」鐵粉若是出動的毀天滅地之感覺，令人毛骨悚然！
這樣的局面之下，柯文哲也正走向侯友宜同樣的歷程，高民調的想像都是因為虛無飄渺：當選民都在「霧裡看花」的情況之下，因為「充滿未知的想像力」而成為「討厭民進黨」群眾的夢幻出口，然而等到那種神秘面紗拿掉，以真面目示人之後，就是新的一場幻滅。
723全代當然不會換侯，但「換侯有理」已經發酵，加上「金刀鋤奸」的兇殘恐懼想像，未來幾個月的「棄侯無罪」可望成真。
原本柯文哲是其中最大的受益者，但當他的「鐵粉」現身，那種聽柯話、跟柯走而且身強體壯的剽悍排他特性，柯文哲也即將面對和侯友宜的「擴展性受限」的窘境。
可以預見，所謂的「非綠大聯盟」只會變成是「非綠大擂台」，值得關注的是，侯友宜的低迷已經定型化，越來越可能獨立參選的郭台銘是否真的會在9月17日前起心動念？將會吃掉多少柯文哲現有的支持結構？值得持續密切關注。
●作者：黃創夏／資深媒體人
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