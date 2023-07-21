蔣市府批前朝不出北流1.9億工程款　民眾黨反嗆：柯文哲收拾爛攤

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吳怡萱表示，根據蔣市府提供的資料中顯示，去年一整年柯市府不斷與文化部透過「行文溝通」短絀金額及資料說明，直到今年7月11日，文化部才正式回函台北市政府「不另編列經費支應」，顯見殷偉「沒做功課」就貿然發言，實在讓人懷疑蔣萬安是否真正想為民爭取權益，還是上任半年多至今對公文往來作業不熟悉，「難道還要我們幫忙開市政補習班嗎?」
吳怡萱重申，台北流行音樂中心是文化部計畫、地方經營，歷經13位行政院長、12位文化部長、3位台北市長，到現在時間長達15年，監察院也曾經糾正行政院、文化部和台北市政府執行效率不彰，柯文哲在市長任內積極處理，才能讓北流風光開幕，否則會一再流標。況且，「柯文哲善後」還是民進黨立委吳思瑤認證過的。
民眾黨市議會黨團呼籲，北流提供台灣流行音樂表演者跟創作者更好舞台和空間，文化部不該「有功中央攬、有過地方扛」，切勿因政黨、顏色不同，損及國人利益，也請蔣萬安市長履行承諾，繼續與中央爭取經費，讓事件圓滿落幕。
柯文哲辦公室發言人陳智菡受訪表示，其實從2004年中央決定開始蓋北流與南流，但是由於計畫一直延宕，等柯文哲就任市長已經經歷10年，當時的預算不足，先將預算全用於蓋北基地，再蓋南基地，歷經很辛苦的過程才把北流完成，整個預算編列經過議會與文化部編列的預算。
針對北流爭議款沒有在柯任內處理，陳智菡表示，主要跟文化部之間有相關權責爭議要釐清，北市府把函文送文化部，文化部到7月11日才回文說不願支付這筆款項，儘管北流計畫是中央核定，北市府是代辦機構，但是文化部不願意付款項，如果柯文哲任內知道文化部沒有要付錢，會把這筆款項結清，沒有要把事情甩鍋給蔣市府，事實是歷經13位行政院長、12位文化部長、多位台北市長，才在柯文哲任內完成，「柯文哲是收拾爛攤子的人！」