暑假高雄飯店太殺！每人1250元起住漢來送早餐 萬豪每人僅1425元
今年暑假高雄水陸活動相當多，高雄漢來飯店即日起至7月24日首度推出雙人房免費升等家庭房的快閃優惠活動，凡此期間預訂市景精緻雙人房5000元起即可免費升等16坪亞灣家庭房，等於四人入住，每人每晚僅1250元起，還贈兩客知名的吃到飽餐廳「漢來海港」的早餐，入住日可到8月31日，每日限量10間。高雄萬豪酒店則針對父親節，特別於7月24日至26日推出住房優惠，最優惠是平日入住豪華四人房更優惠，快閃價5699元，等於每人每晚才1425元，入住日期8月1日至9月28日。
記者葉盛耀/綜合報導
據漢來飯店事業群行銷本部毛玲竹行銷長表示，今年暑假高雄每周上檔精彩水陸活動，正好集結在漢來鄰近港灣區域，從漢來飯店的港景房就可以眺望現身在高雄流行音樂中心的台灣原創高人氣IP，這次集結「翊翎&胖鯊魚鯊西米」、「蜜柑站長」和「貓貓蟲—咖波」可愛巨大化的景觀裝置成為最吸睛的打卡亮點。另外，7月22日、23日在大港倉棧庫群熱鬧登場水樂園嘗鮮玩SUP、體驗獨木舟等水上活動，另也有市集美食與展覽互動遊戲等。
即日起至7月24日首度推出雙人房免費升等家庭房的快閃優惠活動，期間內預訂8月31日前的市景精緻雙人房，售價5,000元起，還可免費升等16坪亞灣家庭房，四人入住，等於每人每晚才1250元起。空間升級至得天獨厚的海港景觀與附設小陽台客廳，住房禮遇享有兩客自助式早餐、日式三溫暖、露天泳池，入住日可到8月31日，每日限量10間。
高雄萬豪酒店則針對父親節，特別於7月24日至26日推出「豪愛爸爸快閃住房專案」，週一至週五入住即享29折房價優惠。經典客房原價1萬7325元，快閃價4999元（含稅及服務費）；豪華四人房更優惠，原價2萬3100元，快閃價5699元含稅及服務費，等於每人每晚才1425元。入住日期8月1日至9月28日，萬豪旅享家會員可累積點數並享會員禮遇。高雄萬豪特別強調，客房內使用知名百年寢具品牌席夢思，並提供6種款式的客製化枕頭，能營造舒適的睡眠環境。