被威脅「敢告NONO就處理妳」！小紅老師揪幕後黑手：雨後總會放晴
網紅直播主「小紅老師」日前控訴曾被藝人NONO（陳宣裕）性騷擾，她替多位受害者一起正式對NONO提告，全案已進入司法流程。豈料她18日竟然收到恐嚇訊息「妳敢告NO哥就有人敢處理妳」，讓她急發出「不自殺聲明」，讓粉絲們相當擔心。事隔2日，她於昨（20）日透露已經完成所有恐嚇、威脅報案，感嘆：「雨後總會放晴的。」對此，《NOWnews今日新聞》詢問NONO經紀人，對方則回應：「那就交由司法調查。」
記者郭佩蓉/綜合報導
小紅老師18日在臉書、IG發出一張網友私訊恐嚇的截圖，對方表示：「給妳個消息，天道盟太陽會的人會去處理妳，已經接了價錢也談好了，等著！」還稱「男生真的該好好保護自己」，更威脅要爆料她的黑歷史，「不是不報，時候未到，妳敢告NO哥，就有人敢處理妳」。
對此，小紅老師除了報案，也PO出不自殺聲明，表示若在提告期間，她的生命或身體受到任何傷害，都不是出自於她本人的意願，「如果發生意外，希望檢警單位詳查」，並呼籲網友若發現她的帳號近期不再上線，請幫她討回公道，更強調「筷子一雙很容易折斷，但一把就不容易了，這就是團結的力量」。
事隔兩日，小紅老師於昨日在IG限時動態曬出一張藍天白雲的照片，表示：「關關難過關關過，雨後總會放晴的，已完成所有恐嚇威脅報案，讓大家擔心了！」似乎暗指不只收到一則恐嚇私訊，對此，《NOWnews今日新聞》詢問NONO經紀人有無任何看法，對方則回應：「那就交由司法調查。」
※【NOWnews 今日新聞
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110