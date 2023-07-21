洗個澡或一緊張就皮膚癢？中醫指３種「熱過敏」，改善方式各不同！

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盧彥芝院長表示，很多人在運動、洗熱水澡、遇到熱的環境或因素，或是容易緊張的人，就會有熱過敏的症狀，身體會出現搔癢、點狀疹子，甚至是針刺感，這很可能是因為天生患有「膽鹼型蕁麻疹」。
這種天生的慢性蕁麻疹，病因大多不是食物過敏所引起，因此任憑做好飲食控制，改善情況也有可能差強人意。治療必須從患者生活各方面著手，進而找到特定的病因當然也包括情緒穩定、睡眠品質等，全方面體質的調整。
熱過敏－膽鹼型蕁麻疹，３種證型改善方式各不同！
盧彥芝院長指出，膽鹼型蕁麻疹的證型可分成三種，包括風熱型、風寒型、血熱型，三種症狀和治療方式都會有所不同。
風熱型：風疹顏色偏紅、呈大範圍、觸之有灼熱感，病人自覺搔癢厲害，流汗或受熱後加重，伴有心煩口渴。治療以疏風清熱為主，用藥如刺蒺藜、金銀花等。
風寒型：風疹顏色較淡紅，被風吹或接觸冷水，常會加重癢的症狀，常伴有畏寒惡風、口不渴。治療以發散風寒為主，用藥如防風、桂枝等。
血熱型：風疹顏色鮮紅，較少疹塊，有灼熱、刺痛，每到晚間皮膚刺癢感明顯。伴有心煩不能眠、舌尖紅少苔不能眠、舌尖紅少苔。治療以清心涼血、安神止癢為主，用藥如生地、知母等。
他喝個湯也會癢，原來是熱過敏！中醫找出證型對症下藥獲得改善。
盧彥芝院長分享，一名案例只要情緒一緊張或遇到熱的環境，就會全身有發癢、針刺感等不適，甚至是喝個湯、身體溫度增加就會出現，因而尋求協助。問診下得知10年前也曾發生過，近期又復發。
案例體質屬於典型的血熱型，並且有肝氣郁熱，治療上採用清血的生地、玄參，加上疏肝清熱的柴胡、黃芩；寧心神的酸棗仁、何首烏為主。持續治療做體質調整，案例體質調整半年，遇到熱的環境或刺激時，已經不會有熱過敏的症狀 。
疏肝減敏茶助改善部分熱過敏，遲未改善盡早尋求專業協助！
盧彥芝院長也分享有助改善的「疏肝減敏茶」供大家參考。材料和製作方式都很簡單，使用解郁疏肝的薄荷5克、郁金10克，和疏風散熱的金銀花5克，健脾安神的茯神10克。將以上藥材置入600 -1000 cc的水中，大火煮滾20分鐘後當茶飲即可。
也提醒，特殊體質、腸胃虛寒的朋友，在使用前與合格的中醫師討論以確保健康無礙。而若遲未改善還是應尋求中醫師協助及治療。
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