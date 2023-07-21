寵物殯葬合法化落日條款前　飼主尋找合法業者五大關鍵

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多年實務經驗 為毛小孩發聲盡力台灣寵物生命紀念業發展協會理事長龔澤民具有多年土地變更實務經驗，在申請第全台第一家寵物生命紀念業時，因無前例可循，耗時將近3年的時間才取得合法通過，因此其他業者現在開始申請會比當初龔澤民理事長來的快許多。部份縣市已經委請協會協助業者。到114年前將會是寵物生命紀念業者的陣痛期，也會是飼主選擇的關鍵時刻。
毛父母挑選合法業者 五大關鍵永存愛心龔澤民理事長分析認為，寵物生命紀念業合法化落日條款前，部分不肖業者明知自己土地使用問題無法取得合法資格，可能衍生幾種現象需要注意。
一.違法行為：不合法的寵物生命紀念業者可能涉嫌違反相關法律法規，例如商標法、消費者權益保護法、區域計畫法、建築法等。
二.品質問題：不合法的寵物生命紀念業者可能缺乏專業的設備和技術，或是設備已經老舊，無法提供高品質的寵物生命紀念服務。此外，他們可能會使用劣質的材料或工藝，導致紀念品的品質問題。而服務品質上逐漸發生不夠專業或是態度不佳等現象。
三.虛假宣傳：不合法的寵物生命紀念業者可能會使用虛假宣傳手段吸引客戶，如謊稱為合法業者、虛構業務規模等，誘導客戶做出錯誤的選擇。
四.財務欺詐：不合法的寵物生命紀念業者可能涉嫌財務欺詐，如收取不合理的費用、虛報產品品質等。
五.消費愛心：以善心、愛寵為名，收受捐款，透過各種不實名義，變相吸金，消費善心。
▲寵物火化最後一哩路，合法議題己成為飼主必需的選擇
不畏困難 毛小孩值得一個安穩的家這些現象已經逐漸浮現，不久前台中市議員便提出寵物生命紀念業者胡亂收費的情形；也有業者燒錯寵物，造成飼主的二度傷害。龔澤民理事長解釋會有這業的現象係因為全台大部分業者都是使用山坡地，或是侵占國有土地違法使用，即便是自有土地也可能是都市計畫區內無法變更成寵物生命紀念業使用，因此距離114年5月1日約2年時間，經營上開始產生變化，這些業者必須另覓他處尋求合法經營卻又不願繼續投資。既然經營不下去，便會有能撈多少就儘快撈的心態。
龔澤民理事長提供辨識未來有可能合法化的業者的方法，一、是如果在人口稠密處的業者，未來較不可能合法，因為焚化畢竟屬鄰避設施之一環，二、是在山林的深處，水、路皆未明確開闢，無法指定建築線，坡渡太陡，禁止開發，三、一或二級敏感區位，無法解套不能變更，四、以宗教寺廟作為掩飾，號稱合法。
毛父母應給毛小孩們 最後一哩路的安心權利飼主選擇合法的業者才有保障，龔澤民理事長以他自身的幸福美地寵物生命紀念園區為例，從創業之初便以永續經營為目標，謹慎走好每個細節，無論是硬體建設要求符合法規，更要顧及所有的飼主，是全台唯一設有殘障坡道和專用電梯的業者，因為本身愛寵故更尊重同為愛寵人士，寶貝最後一哩路的權利。幸福美地寵物生命紀念園區更重視服務人員的素質，不僅大部分員工都取得勞動部人力發展署ICAP寵物臨終服務師證照外，同時為鼓勵員工自我提升設置了證照加給制度，並且與多所大專院校寵物科系，生死相關科系產學合作，提供實習機會，藉以培養寵物生命紀念業相關人才。
龔澤民理事長表示無論是業者或是飼主，合法化是條必經之路，他願意以自身經驗協助業者，讓寵物生命紀念業得以正常化，健康化的發展，更特別呼籲飼主慎選合法化的業者才不會面臨寵物失去的悲傷，又遭遇不肖業者坑殺，失落無法彌補還造成額外損失。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58613
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