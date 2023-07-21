夏天喝再多水還是口渴！口乾舌燥猛灌水也沒用 當心是這 6 種疾病在搞鬼

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夏天容易流汗，自然也容易感到口乾舌燥想喝水，不過有些人在喝了足夠的水後還是常感到口渴，這時候久得注意身體是否有其他症狀或不適，因為你的口渴可能不是單純的缺水，而是身體其他病症所致。一到夏天，特別是必須在大太陽下長期曝曬、大量流汗時，特別容易口渴缺水，那種口乾舌燥的感覺，恨不得馬上喝一大瓶冰涼的飲料解渴，這是人正常的生理反應，但是有些人卻不是因為生理因素造成口乾舌燥的狀況，即使經常補水，也總覺得整個嘴巴乾乾的，一點唾液都沒有，這時候就要注意，可能是身體出狀況，甚至是某些疾病的症狀。一般成人平均一天大約會分泌 1.5 公升唾液，這個量大約是一天飲用水量的 3/4 至 4/5，如果出現口乾的狀況，就會讓唾液減少，讓原本受到唾液保護的牙齒、口腔黏膜因為口內變乾而受到損害。而這種唾液減少的狀況是逐漸加重程度的，並非突然快速變化的。當嘴巴與喉嚨出現乾燥，分泌不出唾液的狀況，除了是因為長時間沒有喝水，或是吃的食物中含鹽分過高所引起的口渴狀況外，很可能是因為 6 種疾病引發的症狀。1. 糖尿病口乾是糖尿病的早期信號，約有 30 至 50 %的糖尿病患者會出現口乾的情況，如果血糖控制不理想，會加重口乾的程度，甚至要半夜起床飲水來解渴才能繼續入睡。而糖尿病患出現口乾現象的原因是，當人體血糖升高之後，就會吸收血管周圍組織中的水分，在醫學上稱為高滲性缺水，因此糖尿病人常常有口乾的症狀。2. 腎臟病腎臟疾病有許多類型，其中腎盂腎炎、血管球性腎炎、腎積水等都會因為腎臟失去保持水分的功能而出現口渴的症狀，在排尿量減少和出現身體浮腫時，患者仍然會感到口渴。而腎臟病患者若需要洗腎，在血液透析時會脫水，也會造成口乾的狀況。3. 修格蘭氏症候群修格蘭氏症候群俗稱為「乾燥症候群」，是一種全身性的風濕免疫性疾病。因為免疫系統失調錯亂，是過於活化的免疫細胞侵犯到外分泌腺和上皮細胞，攻擊身體可產生潤滑效果的腺體如唾液腺、淚腺等，造成其功能喪失而出現眼乾和口腔乾燥症狀，這種疾病好發於女性，男女發生率約是 1 : 9。4. 自律神經失調根據自律神經的運作，當交感神經作用較高時，人體的唾液分泌量會減少，當副交感神經作用較高時，唾液分泌量會增加且變得較稀薄。在正常情況下，交感和副交感神經會自行協調唾液該分泌多少、濃稠程度為何。當自律神經失調，平衡被打壞，有一部分人便會出現唾液分泌不足、口乾舌燥的情況，嚴重一點甚至會有喉嚨卡卡、有異物存在的不適感。5. 女性更年期女性在更年期來臨時，卵巢的機能會衰退，也因此卵巢分泌的雌激素會減少，此時腦部就會分泌讓卵巢增加雌激素分泌量的荷爾蒙，導致體內荷爾蒙失調而出現口渴的症狀。6. 甲狀腺機能亢進甲狀腺機能亢進的患者其甲狀腺素濃度較高，機體代謝失常，會導致患者能量代謝增快，人體耗氧量大幅度增加，產熱量增多，散熱加速，人體所需要的水分也隨之增多，因此患者常常會有口乾舌燥的感覺，而甲亢的患者發生率也是女性遠高於男性。編輯／賴以玲 圖／楊紹楚