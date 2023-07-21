黨內雙姝Kolas、陳瑩內鬥 民進黨團：既然提告就法院見真章
總統府前發言人Kolas Yotaka去年被控與已婚李姓隨扈發展不倫戀，Kolas昨日在臉書貼文指控同黨立委陳瑩計畫性地鼓勵原告並餵稿給媒體，為了選舉泯滅人性。將提告公然誹謗與損害賠償，最後更警告黨內同志，想攻聖母峰要裝備齊全，「一但雪崩，會有山難。」陳瑩也在今（21）日回應，針對惡意攻擊言論將保留法律追訴權。民進黨團回應，既然告上法院就法院見真章，尊重法院最後論斷。
記者陳威叡／台北報導
Kolas昨日與臉書指控陳瑩餵稿給媒體，令人不寒而慄。多年來她不忍了也夠了，批評一場選舉泯滅人性，將提告陳瑩公然誹謗與損害賠償，強調告好告滿，最後更喊話黨內同志「想『攻』聖母峰，要裝備齊全，一但雪崩，會有山難。」
陳瑩事隔一日後也發出聲明，稱顛倒是非不是她的專長，如果自己做錯事一定虛心檢討，好好道歉，絕對不會怪罪別人，更不會拖一堆人下水。她已是黨提名的候選人，針對Kolas惡意攻擊的言論，已報請黨中央秉公處理，同時對不實指控保留法律追訴權。
民進黨立法院黨團幹事長劉世芳則說，個別委員間有什麼樣言詞上不同意見，既然告上法院就法院見真章，站在黨團立場，尊重個人言論表達，說清楚講明白比較重要，不希望有媒體講成民進黨內亂。
劉世芳表示，認為此事是個人與個人間在言論上有意見表達不同看法，能夠說清楚講明白最好，既然告上法院，就尊重法院最後的論斷。