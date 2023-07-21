杜蘇芮颱風今生成！各國最新「預測路徑」出爐 有機會直衝台灣
今年第5號颱風「杜蘇芮」在今（21）日早上8時生成！各國最新預設也已經出爐，尤其歐洲系集模式模擬的系集平均路徑向北調整，更有路徑是直接通過台灣。中央氣象局預報員指出，對於台灣的影響大小，週日至週一是關鍵，而下周二至周三（25日、26日）颱風有機會通過巴士海峽，發布海上警報。
記者鍾怡婷/綜合報導
氣象專家吳德榮指出，根據氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，預測路徑明顯往北調整，26日2時位置在巴士海峽，但不確定性範圍（紅框）很大。歐洲系集模式模擬的系集平均路徑向北調整，從菲律賓東方海面，先向北轉西北前進，經巴士海峽、通過台灣海峽南部，各別系集成員分散在其東、西兩側，不少通過台灣。
美國系集模式模擬亦向右調整，系集平均路徑通過宮古島海面，但各別系集成員大多分散在台灣東側海面，少數觸及台灣。以目前模擬路徑而言，侵台機率有提高的趨勢，但「不確定性」很大，模式仍將繼績調整，應耐心觀察。
氣象局預報員指出，杜蘇芮對台灣的威脅程度，要觀察至週日一才會更確定，而下周二至周三（25日、26日）颱風有機會通過巴士海峽，發布海上警報。下週二開始台灣天氣受颱風外圍環流影響，東半部雨勢增加，西部也有局部降雨。下周三、下周四預估颱風位置距離台灣最接近，提醒民眾外出留意風雨。