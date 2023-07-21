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特企／韓國男團偶像領銜　《三劍客》等7檔音樂劇暑假登歌劇院

▲臺中國家歌劇院「夏日放／FUN時光系列」將在7至9月一連帶來7齣音樂劇節目，讓音樂劇愛好者「看熱鬧」也能「看門道」！（圖／品牌提供）
▲臺中國家歌劇院「夏日放／FUN時光系列」將在7至9月一連帶來7齣音樂劇節目，讓音樂劇愛好者「看熱鬧」也能「看門道」！（圖／品牌提供）

本報訊

夏天就是要來臺中看音樂劇！臺中國家歌劇院「夏日放／FUN時光系列」將在7至9月一連帶來7齣音樂劇節目，讓音樂劇愛好者「看熱鬧」也能「看門道」！韓國現象級音樂劇《三劍客》將首度來臺，近百人的原裝豪華大製作，將以龐大場面、華麗舞台及服裝呈現17世紀的巴黎，並由兼備完美歌喉與天使臉蛋的男團偶像珉奎（민규 · DKZ成員）、REN（렌）雙卡司帥氣詮釋主角達太安，是令人無法抗拒與偶像共度夏天的邀約。

音樂劇《三劍客》由法國文豪大仲馬小說改編，自2009年首演後，巡演韓、日超過600場，9月即將在韓國首爾重製上演，歌劇院則搶先在8月獨家演出5場。REN曾為男團NU'EST中的演唱擔當，因長相清秀經常被誤認為女生，被譽為擁有「妖孽美貌」之外型，鬥起劍來則豪邁陽剛；珉奎為男團DKZ主唱，去年以達太安一角在音樂劇圈出道，今年也參演另一部音樂劇《偉大的隱藏者：THE LAST》，引起廣大迴響。

《三劍客》的音樂由捷克歌手兼作曲家米哈爾．大衛（Michal David）與搖滾情歌王子布萊恩．亞當斯（Bryan Adams）共譜，劇中將重現1994年電影《三劍客》經典主題曲〈All For Love〉；值得一提的是，在臺灣擁有不少粉絲、曾飾演三劍客領袖阿托士的申成佑，這次將擔任導演，將男兒們的熱血和帥勁繼續傳承下去！

不只韓國音樂劇，榮獲東尼獎11項提名囊括最佳音樂等3大獎、及普立茲戲劇獎肯定的百老匯版權音樂劇《NEXT TO NORMAL近乎正常》，將獨家在歌劇院演出，由以《LPC》締造票房奇蹟的活性界面製作引進；瘋戲樂工作室改編自同名電影的原創音樂劇《怪胎》，接續在臺北首演後的好評，巡演臺中；歌劇院孵育的作品《熱帶天使》獵女犯1940s由編導林孟寰與作曲雷昇聯手重製，重磅回歸登上大劇院，此番力邀金鐘歌王楊烈出演。

還有3齣值得期待的全新原創音樂劇，由歌劇院與中國信託文教基金會合作的音樂劇人才培育工程，第二屆入選作品音樂劇《手》藉省思烏俄戰爭，唱出戰火下小人物的愛情與友誼，還有充滿粉紅泡泡的《請聽神明的話》，從月老廟出發的戀愛故事。由歌劇院第一屆駐館藝術家王靖惇擔任編劇及導演的《當亞斯遇見人魚》以全本讀劇音樂會展開，喜歡小劇場氛圍的觀眾們千萬別錯過了。

從原裝進口大型音樂劇到新創讀劇音樂會，歌劇院的「音樂劇平台」全力支持國內音樂劇的全方位推廣與發展。

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