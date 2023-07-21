年輕族群易好發HPV口咽癌！　學會攜手「告五人」呼籲年輕世代預防HPV

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HPV感染恐引發口咽癌 男性、年輕族群都有風險HPV感染可能會引發口咽癌，因此男性也不可輕忽。尤其衛福部資料顯示，109年台灣男性口腔、口咽及下咽癌發生率還比女性高出近10倍。而李龍騰副理事長更指出，HPV相關的口咽癌（口咽鱗狀細胞癌）有大約85%是由HPV16感染所致，但研究發現感染後能自然產生HPV 16抗體的男性不到5%。
因此，男性其實也有著相當高的感染風險，除了女性，男性也應及早落實HPV的預防。此外，年輕族群更是HPV口咽癌之好發族群。李龍騰副理事長提到，近年來，雖然男性走進診間諮詢HPV的人次確實有上升，但年輕族群仍為少數。
告五人擔任HPV衛教大使 發佈衛教主題曲不分性別、年齡，所有民眾都應重視HPV的預防，年輕人更應盡早落實HPV的預防觀念。為提升年輕人對HPV的認知、重視，台灣家庭醫學醫學會今年邀請新生代天團「告五人」擔任HPV衛教大使，並發佈衛教主題曲，期望能用音樂的力量鼓勵所有年輕人重視並預防HPV。
台灣家庭醫學醫學會黃信彰理事長表示，台灣在提升青少年女性的HPV疫苗接種涵蓋率有明顯可見的成果，且當前的國一女生接種涵蓋率已高達84.7%，期望台灣能持續提升男女共同預防HPV的認知度，跟上國際趨勢的腳步。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58624
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