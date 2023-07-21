中職／Eleven聯手席伊麗！樂天球場新創舉讓球迷「躺著看」棒球
國內知名體育頻道《ELEVEN SPORTS》今（21）日與SEALY席伊麗床墊合作進駐樂天桃猿球場，不但要打造全台第一個「躺著看」棒球的球場，也要創下世界上第一個在球場擁有「Sealy Box Seat席伊麗廳」包廂的紀錄，而這套奢華的電動床組，要價50萬台幣，並可隨著球迷喜好調整，可說是一大創舉。
記者吳政紘/綜合報導
樂天桃猿持續球場改造，擁有包廂之一的ELEVEN SPORTS聯手席伊麗，以入住總統套房度假概念，採用席伊麗每組市價超過五十萬元的奢華電動床組，每張床墊皆為澳洲原裝進口，是業界最創新、專為電動床設計的彈簧床墊，加上球場氛圍跟視野，讓球迷看比賽，就像在度假。
不過令人好奇，這組床墊到底跟其他床墊有什麼不同？如何搬進球場？
席伊麗電動床系列採用FlexiCased Edge Support自動校正護邊』，能夠穩定床緣，給予全方位的支撐，加上鈦合金材質彈簧，比一般碳鋼彈簧更輕巧、堅固且耐用，此外，還有添加「釋壓感應冷凝膠」等高科技舒適層，加強支撐與服貼度，以及慧感溫表布處理可自動因應溫度，做出適當之表布散熱和降低濕氣等調節。
也就是說，席伊麗床墊可以依環境及人體溫度自動調整，讓球迷可以輕鬆涼爽躺著看球賽，並且更穩定支持人體睡姿。
鈦合金因其輕巧堅韌的特性，長期被使用在航太科技、高爾夫球桿上，席伊麗的床墊，也提供給眾多國際五星級飯店，讓顧客有最舒適的睡眠體驗。要把這樣的床墊搬進球場，事先精細丈量尺寸，與專業設計師溝通，運送到球場後組裝，十分小心翼翼。
此外，席伊麗老闆是知名的「Mattress Mack」Jim McIngvale，他是知名的太空人球迷，曾押注太空人在2022年奪冠，結果順利如願，他也因為運動博弈，而賺進約7500萬美元的獎金。