富商第3度酒駕撞死空少遭起訴　北院第4件國民法官案

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歐陽儀為司法官學院53期，學歷是台大法律系財經法學組，承審過退休中將羅文山政治獻金法案、陳盈潔教唆偽造有價證券等案。
吳明蒼學歷為輔大財經法律系、趙書郁為台大法律系法學組及法律研究所碩士，2人皆為律師轉任法官。
吳明蒼曾審理過「老虎牙子」林志隆涉虛開發票助逃漏稅案、前中興高中董座二代掏空張震嶽及呱吉母校資金案；趙書郁審理過曾博恩辱罵同事三字經案。
檢警調查，向男為美容按摩業、投顧公司及室內裝潢、不動產開發等4間公司負責人，而且他有2次酒駕紀錄，法院分別在2015年2月及2019年1月間，依公共危險罪各判處4個月確定，駕照因此被吊銷。
未料，2022年11月1日晚間8時許，向男駕駛保時捷白色休旅車，在台北市敦化南路二段的快車道遇上新加坡籍美國聯空航空男空服員穿越馬路，當時向男車速已超過該路段的50公里限速，不幸撞上該名空少。空少當場沒有呼吸心跳，經送醫搶救，當晚10時宣告不治。
檢警查出，向男當天下午在敦化南路某飯店喝下半瓶紅酒，再搭計程車前往市民大道一帶他所經營的精品舒療店，晚間準備返回新店住處卻在途中撞死人，酒測值達每公升0.58毫克。
台北地檢署認定，向男涉犯《刑法》酒駕致死罪，依《國民法官法》43條第1項規定，提起公訴。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！