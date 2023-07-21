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9成勞工認應制定「高溫假」！勞動部：會持續搜集資料

▲求職網站調查，有9成勞工認為政府應該制定高溫假。（圖／記者葉政勳攝）
▲求職網站調查，有9成勞工認為政府應該制定高溫假。（圖／記者葉政勳攝）

中央社

（中央社記者林敬殷台北21日電）求職網站調查，有9成勞工認為政府應該制定高溫假。勞動部職業安全衛生署署長鄒子廉今天表示，國外有訂高溫假是非常少見，但會持續搜集資料；國內訂有室內及室外作業安全指引，是有法規，違反者也有罰則。

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近日高溫不斷，國內有專家呼籲應訂定高溫作業標準，鄒子廉說，國內法規有分2個區塊，室內有高溫作業規範，至於室外高溫作業，在設置規則有明確規定及相關防範措施，要求雇主提供遮陽、供水及熱危害評估管理措施，國內是有戶外作業安全指引，要求事業單位做改善，外界可能有誤解，國內其實是有法規。

鄒子廉說，高溫戶外作業專案檢查的法規規定，查到有違反缺失並通知改善，不改善就會處罰新台幣3萬到15萬元；若勞工在外從事工作發生中暑、熱疾病等產生職業疾病，不會通知改善，直接處罰新台幣3萬到15萬元。

鄒子廉表示，氣候變遷下，全世界越來越熱，職安署會跟衛福部一起合作，政府對高溫危害不會輕放預防措施。

鄒子廉指出，針對室內部分，有訂定一個熱危害指數，戶外因變動因素很大，目前是參考戶外的溫度，類比熱危害指數，依高低分4個燈號提醒雇主注意，並針對戶外高溫做一些工作上的調整。

對於國外是否有相關高溫假，鄒子廉說，國外有關假的部分，是非常少見，還是持續搜集資料來比對，目前策略是，特高溫時避開或調整工作時間，已有營造業調整午休時間提早半小時到11點30分，這是雇主必須做的預防措施。（編輯：張均懋）1120721

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