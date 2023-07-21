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梁朝偉助陣NewJeans沒拿酬勞！主動提議染白髮　1天創485萬點閱率

▲梁朝偉無酬客串NewJeans新曲MV，還主動提議染白髮，影帝風範讓影迷相當驚豔。（圖／翻攝自HYBE LABELS YouTube）
▲梁朝偉無酬客串NewJeans新曲MV，還主動提議染白髮，影帝風範讓影迷相當驚豔。（圖／翻攝自HYBE LABELS YouTube）

記者江芷稜/綜合報導

香港影帝梁朝偉驚喜客串韓國女團NewJeans的新歌MV，儘管只有數秒鐘鏡頭，卻有高度存在感，讓歌迷相當驚豔，短短1天就創造485萬次點閱率，據悉，梁朝偉接受唱片公司邀請後，因為寵愛韓國影迷，決定給他們一個驚喜，不但無酬演出MV，還主動提議染了一頭白髮造型，飾演MV裡的愛神「維納斯」，讓粉絲看了都印象深刻。

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▲梁朝偉（左圖左）61歲大壽，劉嘉玲罕曬夫妻甜蜜照，還加碼曝光影帝嘟嘴模樣。（圖／記者陳明中攝影、翻攝自劉嘉玲Instagram）
▲梁朝偉（左圖左）剛度過61歲大壽，依舊保持帥氣模樣。（圖／記者陳明中攝影、翻攝自劉嘉玲Instagram）
韓國人氣女團NewJeans在MV製作上相當用心，這次發表新歌〈Cool With You〉就有兩種版本MV，當中「side B」版本邀請《魷魚遊戲》女演員鄭好娟及香港影帝梁朝偉演出，韓國媒體報導，經紀公司苦思要給歌迷驚喜彩蛋，製作人閔熙珍尋思以「登場時間短但有強烈氣勢、存在感」的條件找尋演員，風靡亞洲的影帝梁朝偉自然成了最佳人選。

▲▼鄭好娟（上圖）、梁朝偉演出NewJeans新曲MV。（圖／翻攝自HYBE LABELS YouTube）
▲▼鄭好娟（上圖）、梁朝偉（下圖）演出NewJeans新曲MV。（圖／翻攝自HYBE LABELS YouTube） 
▲▼鄭好娟（上圖）、梁朝偉演出NewJeans新曲MV。（圖／翻攝自HYBE LABELS YouTube）
 
個性率性的梁朝偉，看過劇本後很喜歡，不在意戲份多寡，直接答應無酬演出，當作給韓國粉絲的一份禮物，不僅如此，他還給予角色專業意見，主動提議以滿頭白髮造型現身，雖沒有一句台詞，只對鏡頭輕輕一笑就轉身離開，帥氣模樣依舊緊抓人心，影帝與女團的夢幻聯動，歌迷看了直呼不敢相信，讓這首歌的MV討論度瞬間飆高。

影迷分析，鄭好娟在〈Cool With You〉飾演的角色其實是希臘神話的愛神邱比特，因為羨慕別人擁有愛情，決定化為凡人，和一見鍾情的男主角陷入愛河，沒想到扮演維納斯的梁朝偉現身後，只用一個眼神施加咒語，就讓男主角愛上別人，無奈的邱比特最後失去了愛情。不過NewJeans的經紀公司透露每首歌都有拍MV，希臘神話裡的邱比特最後有情人終成眷屬，這個故事仍可能有不同結局，梁朝偉是否會再出現，讓影迷格外好奇。

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