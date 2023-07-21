杜蘇芮颱風上看強颱！吳德榮揭路線轉彎關鍵 「陸警機率並不低」
今年第5號颱風「杜蘇芮」今（21）日上午8時生成，強度持續增強中，根據中央氣象局及各國氣象單位預估，杜蘇芮強度上看中颱甚至強颱水準，且最新路徑預報顯示，極有可能在下週日到週一（7/23~7/24）逐漸北轉，不排除朝台灣陸地逼近。氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮提醒，未來杜蘇芮北轉時機與角度非常重要，這取決於北方的太平洋高壓與颱風本身強度、範圍而定，「但台灣陸地目前就在各種預報模式中間，恐怕難以避免受到影響，民眾千萬要提早做好防颱準備！」
記者鍾怡婷/綜合報導
吳德榮指出，在杜蘇芮颱風還未生成之前，各國主流的模式預報都顯示會持續往西通過呂宋島朝香港方向移動，但最新的數值預報幾乎都改往北轉角度調整，比較東邊的預測是北轉後從琉球一帶北上，比較西邊是從呂宋島北方巴士海峽通過，「但台灣陸地就在正中間，或多或少被影響是免不了的！」雖然氣象局說不排除發布海上颱風警報，但其實陸上警報機率都不低。
「現在最大的變數就是北方的太平洋高壓強度，以及颱風本身強度多強、範圍多廣！」吳德榮強調，颱風北轉的時機與角度，是影響台灣最關鍵的重點。北方的高壓如果東退較快，杜蘇芮颱風北轉角度就會比較偏東，反之則可能偏向台灣。另一方面，杜蘇芮如果增強到中颱甚至強颱程度，屆時颱風的範圍肯定很寬廣，在科氏力影響下，也會影響到颱風北轉的時機與角度。由於上述兩個因素在電腦模擬上並不準確，因此持續觀察很重要。
根據氣象局最新預測顯示，杜蘇芮颱風最可能在下週日到週一（7/23~7/24）、從呂宋島東方逐漸北轉，到了下週三（7/26）之後將是最接近台灣陸地的時候。吳德榮說，目前杜蘇芮颱風所處的洋面海溫高、風切小，加上未來五天幾乎沒有陸地干擾，相當適合颱風發展，雖然杜蘇芮不屬於「猛爆型」快速長大的颱風，但在這些條件之下，發展成中颱甚至強颱機率相當高，尤其預測路徑又「遙指台灣陸地」，民眾千萬不可掉以輕心。