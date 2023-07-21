內幕／消遣陳紫渝惹議 綠對莊銘淵祭出2懲戒「與賴合體暫喊卡」
代表民進黨參選新北市第9選區立委的莊銘淵昨天發文暗指里長陳紫渝用「花邊新聞」博取聲量，引發各界反彈，黨中央第一時間發聲明要求莊道歉、試圖止血，以防事件越演越烈；據了解，在莊銘淵臉書發文後，黨內第一時間有所警覺、「快狠準」要求莊撤文、同時擬定聲明要求莊道歉；此外，為「懲戒」莊銘淵，原定下午與總統參選人賴清德拍定裝照行程，也臨時喊卡。
記者陳佩君／台北報導
莊銘淵昨天在臉書PO出「最美里長v.s.特優里長」一文，內容提到看到陳紫瑜新聞後感觸很深、要陳紫渝「盡量避免華而不實的花邊新聞」，更稱「希望下次有機會跟紫渝約時間見面聊天，教學相長」；該篇文章出來後，引發黨內不滿聲浪，民進黨中央下午旋即發聲明，指莊銘淵里長已刪除該則發文，仍會嚴正要求莊銘淵對不當言論向陳紫渝里長及社會鄭重道歉。
據悉，黨中央看到莊銘淵臉書發文後，對「不當言論」有所警覺，決策成員在第一時間召集會議討論、擬定聲明，處置明快地要求莊撤文、道歉；由於事發當下，賴清德在外有行程，黨內也立刻回報此事、說明處置結果，讓賴有所掌握。
知情人士感嘆，社會看重性別平等，而這也是民進黨一直以來的所追求的價值，然而身為民進黨立委參選人卻沒有這樣認知，用輕蔑態度、不智言行述說此事，是對女性的不尊重，也違背民進黨立場。
據了解，在對莊銘淵初步懲戒作法上，除了民進黨中央第一時間表達強硬立場、要求莊撤文、道歉；另外，莊銘淵下午原定與賴清德拍攝定裝照，黨中央也已去電告知莊暫緩行程，如同「閉門思過」。
莊銘淵言論引發黨內撻伐，北市議員吳沛憶、桃園市議員黃瓊慧相繼發文批評，甚至還有撤換莊銘淵立委提名聲浪，對此，一名黨中央人士私下表示，莊是否撤銷提名，目前尚未有相關討論及決定。