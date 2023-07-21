鼓山運河文化遺址搶救作業完成 柴山滯洪池接續完工啟用
為保護4,000年前牛稠子文化遺址及配合考古挖掘作業，高市府水利局特別辦理鼓山運河考古段後續工程，並配合已完成之柴山滯洪池及鼓山運河拓寬整治，全面提升南鼓山一帶防洪能力，整體工程已於112年6月30日完工啟用，工程經費8,000萬元，其中6,240萬元由營建署補助，目前工程已完工，提供市民朋友另一個休閒遊憩的樂活空間，歡迎市民朋友假日時來走走踏青。
記者郭凱杰／高雄報導
過去鼓山區鼓山三路一帶在颱風豪雨來襲時，受到柴山逕流排水進入市區雨水箱涵，加上愛河漲潮頂托，導致雨水下水道無法負荷，造成低漥區域排水不及而有積水之情形。為改善積淹水問題，市府陸續完成下游鼓山運河渠道整治及台泥廠區明渠及柴山滯洪池工程。
其中，前明渠工程因施工過程中發現4,000年前牛稠子文化遺址，為保護史前遺址及配合考古挖掘作業，工程變更改以臨時渠道避開遺址範圍，由文化局搶救遺址後，水利局接續爭取前瞻計畫補助辦理並恢復原計劃之渠道。
水利局表示，為了營造出愜意優美的親水環境，河道旁採緩坡植栽草皮設計，配合原有柴山滯洪公園及步道設施，除提升防洪功用外，更具備社區公園、生態教育及休閒遊憩功能，目前工程已完工，提供市民朋友另一個休閒遊憩的樂活空間，歡迎市民朋友假日時來走走踏青。