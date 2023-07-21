「潤娥CP男友」李俊昊！8月來台灣街頭開趴 揭曉《王之國》結局
在Netflix熱門《歡迎來到王之國》裡甜蜜互動，傳出「假戲真做」潤娥的CP男友「李俊昊」，8月4日要來台灣了！受知名運動品牌adidas Originals邀請，將為旗下「T-TOE」家族系列鞋款開的三葉草復古原創派對，一起嗨翻信義區街頭！撒糖男主來台時間正好迎接《王之國》結局揭曉，人氣話題絕對炸裂。
記者蕭涵云/台北報導
被譽為精準駕馭斯文與酷帥魅力的李俊昊，兼具歌手與演員身份，以團體「2PM」出道，俊俏臉龐與完美體格、搭配迷人嗓音與性感舞姿，成功帶起團體逆行風潮；更先以《衣袖紅鑲邊》獲南韓百想藝術大賞視帝與人氣王大獎！
因與潤娥主演《歡迎來到王之國》愛情喜劇，傲嬌霸總反轉甜蜜可愛的魅力，受封「最帥君主」、「性感俊昊」、「浪漫喜劇王」等稱號。更因甜滋滋的化學作用，引起「假戲真做」、現正戀愛中傳言，雖然官方已回應「戀愛傳聞並非事實」，仍讓著迷的粉絲們熱論不已。
據悉，李俊昊8月3日將為知名運動品牌adidas Originals旋風造訪台灣，見證旗下T-TOE家族系列鞋款盛大登台，屆時李俊昊將以什麼樣的帥酷造型，現身信義區香堤廣場，自是讓人相當期待。而且《歡迎來到王之國》撒糖男主來台時間，正好迎接影集完結篇，勢必掀起台灣娛樂圈熱夯話題。
adidas Originals人氣高漲的SAMBA鞋款，宣告復古回潮，從運動場上走進時尚街頭的T-TOE家族系列鞋款。將有高街經典代表SAMBA鞋款新配色、音樂時尚GAZELLE復古新色，及全新登台的歐美街頭HANDBALL SPEZIAL鞋款，與李俊昊一起現身開趴。為歡慶adidas Originals T-TOE家族系列盛大登台，品牌更於信義香堤廣場打造期間限定快閃裝置，為熾熱的暑假街頭嗨翻復古時尚魅力。