北流欠款挨批「丟爛攤子」！柯文哲還原始末：沒想到被貼標籤
台北流行音樂中心日前被爆出尚欠工程款1.9億元，讓目前蔣市府每月需還款80萬元的利息，前台北市長柯文哲因此遭批「丟爛攤子」。柯文哲在臉書表示，北流先前已流標6次，實際上是中央政府委託台北市政府代辦，很慶幸自己解決了17年來，歷任政府無法解決的難題，但卻沒想過會被貼上「丟爛攤子」的標籤。
記者孫唯容／綜合報導
柯文哲表示，17年前，行政院為扶植台灣流行音樂產業，委託台北市文化局規畫、設計、監造北部流行音樂中心，當時從編列預算到實際開始執行拖了很久，在他上任台北市長前已經流標了3次，前後共流標6次，當時預算不夠用，「如果不負責任的作法就是擱置暫時不興建，然後就與中央耗時間，不斷往返爭取經費，若真的這樣做，北流現在一定還沒蓋好。」
柯文哲指出，北流南北基地合計達8.9公頃，規劃有表演廳、產業區、流行音樂文化館，還有一大片戶外開放空間，建築設計複雜，初始預算卻編列不足，一再流標，「我上任後決定先將預算挪到北基地，南基地預算不足先由北市墊付，再請文化部增編，以免工程延誤。」
柯文哲說，2020年，歷經13位行政院長、8位政務委員、12位國發會主委、12位文化部長、3位台北市長及9位文化局長的台北流行音樂中心，終於完工，北流因期程延宕衍生的爭議款，在自己任內也與廠商協調完畢，只是直到今年7月11日文化部才正式回函表態不願支付款項，要代辦的台北市政府自行吸收。
「我很慶幸解決了17年來，歷任政府無法解決的難題，特別是疫情時嚴重缺工缺料，許多人告訴我，若當時不這麼做，再過10年，北流也無法開幕。」柯文哲坦言，沒想到會在卸任後被貼上「留下爛攤子」的標籤，但是對他來說，北流能完工啟用，讓台灣的流行音樂有深耕的基地，讓更多人聽到臺灣的脈動與節奏，就夠了。