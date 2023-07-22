斜槓模特兒又當科學家！菲律賓裔發明家爆紅　曾被批「不務正業」

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她利用「帕爾帖電熱片」在兩面溫度不同時會產生電流的原理，因此將手電筒設計呈中空結構，一面利用手溫加熱，另一面因為中空設計，讓空氣自然冷卻，再透過電壓放大迴路，所產生的電流就可以驅動3顆LED燈泡，最終誕生「手溫手電筒」。
得獎後她並沒有滿足於此，持續發明新東西，並且參加《TED》演講，散播科學理念和創新想法。正當眾人以為她會深耕科學界，她卻突然跑去攻讀文學，大學期間一邊發明東西和拿獎，一邊到處演講，還一邊當文學藝術家。除了發明家和演說家，她還是節目主持人，目前也仍在主持金融知識節目。另外，最讓大眾震驚的是，她還跑去當模特兒和演員。
大學快畢業時，她又在劇場領域找到樂趣，由於外表亮麗，她甚至跨足模特兒界，先後拍攝uniqlo和maybelline的廣告，並且私下接拍許多創作攝影模特兒案件。Andini Makosinski的行為讓學界部份資深專家感到不滿，認為有能力做實驗的人，為什麼要去娛樂圈？
不過Andini Makosinski一路走來也遇到許多批評聲浪，例如科學領域專家會認為她「不務正業」，或是模特兒界會覺得她「斜槓太多領域」，然而Andini Makosinski認為人生本來就不需要選擇，有興趣的話就多去嘗試，自己剛好理性和感性兼具，同時對各個領域都有興趣，「我不覺得任何職業有高低貴賤之分，也不會覺得哪個領域優於另一個領域，除了求學期間攻讀文學，現實生活我也會汲取商業知識和欣賞電影。」
現在的她一邊經營IG和Youtube頻道，一邊擔任財經節目主持人，一邊撰寫明年會出版的新書，閒暇之餘也會接拍模特兒攝影案件。她希望可以透過自身故事告訴大眾，不用把自己侷限在小小的框架，不用害怕跟別人不一樣，如果有興趣那就去做吧！事實上，Andini Makosinski的人生更反映出時下年輕人，在資訊爆炸的時代，不選擇單一職業或單一興趣，可以發展多元領域和興趣的心態。