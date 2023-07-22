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斜槓模特兒又當科學家！菲律賓裔發明家爆紅　曾被批「不務正業」

▲菲律賓裔天才美少女Andini Makosinski橫跨多個領域，更曾獲選《時代》雜誌最有影響力的年輕人。（圖／翻攝自Instagram）
▲菲律賓裔天才美少女Andini Makosinski橫跨多個領域，更曾獲選《時代》雜誌最有影響力的年輕人。（圖／翻攝自Instagram）

國際中心賴正琳／綜合報導

如果一個人對跨領域都有興趣和天賦，那能不能全部都去嘗試？年僅25歲的菲律賓裔美女科學家Andini Makosinski便是最好的示範，她不但在就讀高中時便發明出新產品並取得專利，甚至因外貌亮眼而斜槓當模特兒，同時具備多種天賦的她，也曾被人批評「不務正業」，但她卻認為每個職業都是她的「正業」。

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▲15歲時便獲得Google科學獎和5000美元獎金（約等同於新台幣15萬元）的正妹Andini Makosinski。（圖／翻攝自臉書）
▲15歲時便獲得Google科學獎和5000美元獎金（約等同於新台幣15萬元）的正妹Andini Makosinski。（圖／翻攝自臉書）
Andini Makosinski是菲律賓和波蘭混血兒，出生於加拿大，從小就熱愛科學和實驗，5歲時便會動手自製玩具，8歲時更會用廢棄零件組裝成相機。15歲時她便獲得Google科學獎和5000美元獎金（約等同於新台幣15萬元），當時她發明不用電就可以發光的手電筒，靈感來源為她的菲律賓朋友晚上必須在沒有電力的地方唸書，間接導致成績下滑，她便想發明一個新產品幫助朋友。

▲Andini Makosinski從小就熱愛科學和實驗，5歲時便會動手自製玩具。（圖／翻攝自臉書）
▲Andini Makosinski從小就熱愛科學和實驗，5歲時便會動手自製玩具。（圖／翻攝自臉書）
她利用「帕爾帖電熱片」在兩面溫度不同時會產生電流的原理，因此將手電筒設計呈中空結構，一面利用手溫加熱，另一面因為中空設計，讓空氣自然冷卻，再透過電壓放大迴路，所產生的電流就可以驅動3顆LED燈泡，最終誕生「手溫手電筒」。

得獎後她並沒有滿足於此，持續發明新東西，並且參加《TED》演講，散播科學理念和創新想法。正當眾人以為她會深耕科學界，她卻突然跑去攻讀文學，大學期間一邊發明東西和拿獎，一邊到處演講，還一邊當文學藝術家。除了發明家和演說家，她還是節目主持人，目前也仍在主持金融知識節目。另外，最讓大眾震驚的是，她還跑去當模特兒和演員。

大學快畢業時，她又在劇場領域找到樂趣，由於外表亮麗，她甚至跨足模特兒界，先後拍攝uniqlo和maybelline的廣告，並且私下接拍許多創作攝影模特兒案件。Andini Makosinski的行為讓學界部份資深專家感到不滿，認為有能力做實驗的人，為什麼要去娛樂圈？

大眾的刻板印象是聰明才智和美貌只能選擇一個、藝術和科學也只能選擇一個、能言善道的演說家和專注研究的發明家也只能專注其中一個領域，然而Andini Makosinski打破所有疆界，更獲選為《時代》雜誌「30 under 30」，即全球30歲以下30名最有影響力的年輕人之一。

不過Andini Makosinski一路走來也遇到許多批評聲浪，例如科學領域專家會認為她「不務正業」，或是模特兒界會覺得她「斜槓太多領域」，然而Andini Makosinski認為人生本來就不需要選擇，有興趣的話就多去嘗試，自己剛好理性和感性兼具，同時對各個領域都有興趣，「我不覺得任何職業有高低貴賤之分，也不會覺得哪個領域優於另一個領域，除了求學期間攻讀文學，現實生活我也會汲取商業知識和欣賞電影。」

▲現在的她一邊經營IG和Youtube頻道，一邊擔任財經節目主持人，一邊撰寫明年會出版的新書。（圖／翻攝自Instagram）
▲現在的她一邊經營IG和Youtube頻道，一邊擔任財經節目主持人，一邊撰寫明年會出版的新書。（圖／翻攝自Instagram）
現在的她一邊經營IG和Youtube頻道，一邊擔任財經節目主持人，一邊撰寫明年會出版的新書，閒暇之餘也會接拍模特兒攝影案件。她希望可以透過自身故事告訴大眾，不用把自己侷限在小小的框架，不用害怕跟別人不一樣，如果有興趣那就去做吧！事實上，Andini Makosinski的人生更反映出時下年輕人，在資訊爆炸的時代，不選擇單一職業或單一興趣，可以發展多元領域和興趣的心態。

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